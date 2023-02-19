全台韓式指標！ 精選六間罪惡系必吃韓式餐館 一起掉入韓國美食深淵

寒流來襲～「韓流」也仍舊有著居高不下的人氣，無論是美食、連續劇還是追星文化，都時時刻刻深深地影響著台灣，也讓不少人都深陷其中呢！那麼說到美食部分，相信大家不會不曉得韓式部隊鍋、辣炒年糕、炸醬麵、辛拉麵、泡菜、春川炸雞的魅力有多麼誘人，甜甜辣辣的專屬拌醬…一口塞進嘴中，絕對會迎來大大滿足的，那麼今天小編就要來帶大家看看全台這六家超值得一去的究極韓式餐廳！

台北-梨谷 韓式鐵板炭火烤肉

首先看到的是這間位在台北永春捷運站附近的梨谷韓式鐵板炭火烤肉，店內口碑王牌、人人讚不絕口的春川辣炒起司雞，本身鮮嫩的肉質佐上濃郁辣醬同時爆炒，並附上Q彈年糕、清爽馬鈴薯、超牽絲起司…等，一併完美結合成一道可口佳餚，還有海鮮辣拌冷麵、韓式魚卵起司蒸蛋、三時啤酒豬五花…等多樣料理，一餐下來，飽足感和幸福感絕對會充斥你的身心靈～帶給你一整天的好心情！

圖片來源 / IG @elinaeat_0419

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【梨谷 韓式鐵板炭火烤肉】

地址：台北市信義區忠孝東路五段699號

營業時間：11:00-23:30

電話：02-8785-1014

台北-金孫韓廚

主要以販售「特色韓式義大利麵」為主的金孫韓廚，主打著韓式口味的義大利麵以及各類韓國小菜，更還有獨家特色料理或是輕食沙拉，品項可說相當豐富，口味也道道驚豔！其中，韓國辣醬魷魚絕對是吃過的人們豎起大姆指強烈推薦的，配料豐富，有含滿滿的節瓜、番茄、魷魚、辣醬，吃起來清爽又過癮～還有內行人其實都在偷偷點的蜂蜜栗子地瓜，口感綿密不軟爛，又被層層裹上甜滋滋蜂蜜，入口是天堂享受，超滿足！

圖片來源 / IG@elinaeat_0419

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【金孫韓廚】

地址：台北市士林區中山北路五段505巷20號 / 台北市中山區中山北路二段26巷15-1號

營業時間：12:00-15:00,17:30-21:30

電話：02-2883-1315 / 02-2523-0276

台中-NiL Kitchen 尼歐廚房

鄰近勤美誠品綠園道的CP值冠軍「NiL Kitchen 尼歐廚房」韓式餐廳，無論餐點多樣性、美味程度及店內用餐環境、氣氛，都足以使用無懈可擊來形容啦！價格親民、份量實在，各路人還都紛紛激推的超狂牽絲起司瀑布炸雞，和浮誇系鐵板泡菜炒飯(必加點超厚起司海)，還有涮嘴炸醬年糕(必加濃稠起司)，真的是直接讓起司控原地定居！聽說，石鍋蝦仁魚卵的焦脆鍋巴更是香到吃完還讚嘆不止，沒吃過的人可別說你去過台中哦！

圖片來源 / IG@elinaeat_0419

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【NiL Kitchen 尼歐廚房】

地址：台中市西區大和路34號

營業時間：11:00–15:00,17:30-22:00

電話：04-2301-9114

台中-摸摸韓食堂 모모식당

悄悄隱藏在一中商圈的超平價韓式料理「摸摸韓食堂」，爆炸級熱門的招牌海苔飯捲，可是令許多老饕慕名而來的秘密寶藏，有豬肉、牛肉、鮪魚等等不同的內餡都可以自行按照喜好做挑選，而辣豬肉的與其他相較之下口味會稍重一些些，肉質是細膩又軟嫩的口感，再加上周圍滿滿的蛋絲一同搭配食用，外層還飄散著淡淡的麻油香氣，豐富紮實的餡料更是讓吃起來的飽足感明顯不已！其他像是豆腐鍋、炸醬麵、辣炒年糕、炸海苔捲…等等，也都是相當明智的點餐決定，好吃又大碗。

圖片來源 / IG@elinaeat_0419

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【摸摸韓食堂 모모식당】

地址：台中市北區育才街3巷2號1樓

營業時間：11:00–14:00,16:00-20:00

電話：04-2229-6689

台中-求求辣年糕

位在台中一中商圈的求求辣年糕，店內的老闆娘可是一位超可愛又熱情的正統韓國人，實際親訪享用餐點時，絕對不會讓你感受到莫名壓抑的低氣壓感，而是能夠溫馨又暖心的飽餐一頓！小小的店面，低調不張揚的默默經營著，卻有著極其正宗又超不平凡的高調美食！千萬不能錯過的，肯定就是店裡的人氣王「辣炒年糕鍋」啦～香香辣辣的湯頭超級上癮，還貼心的提供了辣度調整的服務，一整鍋能夠清楚的看見年糕、拉麵及蛋，若是再加點雙倍起司，牽絲絕對拉到宇宙那麼長，幸福的熱量完全欣然接受！坐在一樓的話，炒年糕餐點享用完畢後，店家還會貼心替您做成炒飯喲～

圖片來源 / IG@twinsfoodblog

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【求求辣年糕】

地址：台中市北區三民路三段126巷4號

營業時間：平日11:30-15:00,17:00-21:00 / 週六11:00-15:00,17:00-21:00 / 週日15:00-21:00 / (週一公休)

電話：04-2225-5047

高雄-小不點韓式炸雞

隱身在高雄市鳥松區澄清湖豪宅社區的超隱藏道地小店，堅持炸雞一定都要現點現炸的用心，造就了完全不卡油的順口美味之外，更是小不點韓式炸雞被口耳相傳、好評滿滿的其中之一大主因～裹粉厚度得宜且恰到好處，因此品嚐起來是酥脆涮嘴的咔滋外皮；鮮嫩多汁的纖軟肉質，一口咬下口感更是一絕，感受不到一絲乾澀感！而每款特調口味的醬汁，不僅味道卓越，還完全不馬乎的附著在炸雞的每一寸上，吃起來爽口又上癮！蜂蜜檸檬也是必點品項，一定要帶，是採用100%的純蜂蜜調製，喝下去天然又解渴。

圖片來源 / IG@elinaeat_0419

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【小不點韓式炸雞】

地址：高雄市鳥松區濱湖路275號之1

營業時間：15:30-22:30（週二公休）

電話：0938-667-891

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