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TGI FRIDAYS「沙朗牛排買一送一」！ 全台餐廳「每周五」限定 出示畫面一路嚐到6月份

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan粉專
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連假就選這兒開吃！ 美式餐廳TGI FRIDAYS超大方推出「沙朗牛排 買一送一」優惠活動，自即日起至6/16，凡每週五選定一家限定餐廳，只要出示活動畫面即享有人氣美食「沙朗牛排」買一送一，最多可享買二送二，快揪親朋好友一起大口吃肉去！

圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan粉專
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TGI FRIDAYS人氣美式餐廳祭出牛排饕客們最愛的「沙朗牛排買一送一」超值好康，活動自即日起的「每週五」限定，1/6至6/16「英才/桃園/夢時代/林森/台南新天地/SKM Park」、2/24至3/24「中壢/美麗華/西門/環球/古亭/信義」、2/24至4/21「市政/台茂」、5/26至6/16「西門/古亭/信義」TGI FRIDAYS餐廳限定開吃。

TGI FRIDAYS活動提供的沙朗牛排一律提供指定熟度七分熟，配菜固定搭配季節時蔬、薯條，每桌每次至多買二送二，皆需加收10%服務費，活動期間限店限週五，只要出示FB粉專活動畫面，亦或動手先存圖，用餐出示此畫面即可享優惠！

圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan粉專
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買一送一 牛排 TGI FRIDAYS

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