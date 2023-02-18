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爆紅春吉商行「露點奶酥」滿四罐免運優惠！首推鐵觀音茶與伯爵茶口味

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／春吉商行「露點奶酥」
圖／春吉商行「露點奶酥」

奶酥放到烤箱裡烘烤後散發的奶香絕對是抹醬控等待的那一刻，春吉商行「露點奶酥」主打三種如鐵觀音奶酥等口味抹醬，強調100%天然食材，再加上外包裝文青風與設計，一定要試試看！

圖／春吉商行「露點奶酥」
圖／春吉商行「露點奶酥」

「露點奶酥」是春吉商行發行的奶酥抹醬品牌，除了無人工添加物外，保證純天然100%食材研製，不僅如此，目前共推出三種口味，除了經典奶酥口味外，還有創新鐵觀音茶奶酥與伯爵茶奶酥。

圖／春吉商行「露點奶酥」
圖／春吉商行「露點奶酥」

首先經典奶酥口味打破傳統奶酥口味，採用AOP頂級發酵奶油，經過獨家研製吃起來更香醇；至於鐵觀音口味，中和了奶酥的甜味，把茶韻的茶感融入特別爽口；至於伯爵茶口味，採用斯里蘭卡伯爵茶葉的磨製粉，增添奶酥的高級感，一杯美式咖啡配一片奶酥抹醬土司，沈浸的幸福早晨好棒。

圖／春吉商行「露點奶酥」
圖／春吉商行「露點奶酥」

圖／春吉商行「露點奶酥」
圖／春吉商行「露點奶酥」

「露點奶酥」手工奶酥醬單款一罐有250克，售價350元，現在優惠任選四罐能享有免運費，低於四罐則需運費60元。值得一提的是，為確保消費者能吃到最新鮮的奶酥醬，該品牌接單後才會手工製作，約莫須等待7至10天，建議及早下單，更多詳情請上Instagram粉絲頁查詢。

圖／春吉商行「露點奶酥」
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