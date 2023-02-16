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麥當勞買1送1！麥當勞「補班甘巴爹」抽好康：豬肉滿福堡、大薯買一送一，提前療癒你的心
先訂鬧鐘！本週六(18)將迎來今年第三次補班日，不過上班別憂鬱！麥當勞提前推出優惠小確幸，凡於2/17登入麥當勞APP，即有機會抽到豬肉滿福堡買一送一、大薯買一送一等多種人氣品項優惠，趕在補班日前先療癒你的心和胃。
補班不憂鬱！麥當勞提前在2/17推出補班小確幸，只要在2/17當日登入麥當勞APP，點選專屬任務「補班甘巴爹」，就有機會抽到單點豬肉滿福堡買一送一、單點大薯買一送一、單點麥香魚送38元中杯冷飲等多種美味優惠券。好康提前大放送，補班前先怒吃一波！
此外，即日起至3/14，麥當勞「無敵大麥克」、「香雞大麥克」限時回歸，另於歡樂送輸入優惠碼「1FOR1」，可享4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等品項「加1元多1件」的優惠。
麥當勞補班優惠資訊
活動日期：2/17
活動辦法：凡於2/17登入麥當勞APP，點選專屬任務「補班甘巴爹」，就有機會抽到單點豬肉滿福堡買一送一、單點大薯買一送一、單點麥香魚送38元中杯冷飲等多種優惠
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