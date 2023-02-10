方便打包不沾手！ 麥當勞隱藏版「薯條盒密封折法」 網驚呆：原來盒子這麼好用

薯條控們一定要看！ 麥當勞薯條是許多人的最愛，但每當薯條還剩下一點時，就會苦惱該怎麼打包又能油膩不沾手，日前瑞典官方麥當勞釋出一招「薯條盒密封折法」，簡單步驟就能讓你把沒吃完的薯條帶回家，讓人驚呼：原來薯條盒這麼好用！

2023-02-10 12:25