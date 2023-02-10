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方便打包不沾手！ 麥當勞隱藏版「薯條盒密封折法」 網驚呆：原來盒子這麼好用
薯條控們一定要看！ 麥當勞薯條是許多人的最愛，但每當薯條還剩下一點時，就會苦惱該怎麼打包又能油膩不沾手，日前瑞典官方麥當勞釋出一招「薯條盒密封折法」，簡單步驟就能讓你把沒吃完的薯條帶回家，讓人驚呼：原來薯條盒這麼好用！
麥當勞瑞典官方分享薯條盒隱藏版妙招，已吸引370萬人觀看影片，輕鬆完成「打包薯條」密技：第一步將盒子兩邊尖端內凹、第二步將開口處壓平、第三步將盒子高的地方向內折出一個蓋子，接著內折、壓平即可。簡單3步驟將薯條盒DIY成為密封盒，大約10秒就搞定外帶。
看過密技的網友們大多表示，「太驚人了，瞬間也不需要紙袋了」、「更環保了很棒」、「作夢都沒想到薯條盒還有這樣的用法」，但也有對這一招感到遲疑的網友指出「鹽巴可能會灑出來」、「還是不想吃冷掉的薯條呀」。
@mcdonaldssverige Som om det någonsin hade behövts 🍟🤤 #McDonalds #Donken ♬ original sound - McDonald’s Egypt
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