快訊

透露已與郭台銘會面 黃健庭：他有想替黨參選、但沒有非選不可

和劉文正住得近 他去年返台曾曝巨星低調生活狀況

海鮮控開嗑！ 手刀搶訂豐FOOD「龍蝦之夜吃到飽」3月4場次 加碼幸福草莓季

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／豐FOOD．海陸百匯官網
圖／豐FOOD．海陸百匯官網

海鮮控開嗑！ 大直知名自助餐廳「豐FOOD‧海陸百匯」，提供多種海陸料理成為台北最大吃到飽餐廳，今年繼續舉辦「龍蝦之夜」無限量供應，日前公布3月份最新場次，分別在3/8、3/15、3/22、3/29的晚上6點開嗑，加碼當季粉紅少女心多款「草莓季」料理供享用。

「豐FOOD‧海陸百匯」佔地約800坪，提供有台、中、日、義、美等多國風格料理，總計超過200種菜色，除了無限量享用焗烤生蠔、椒鹽天使蝦海鮮、肉品則有菲力牛排、香煎羊排、和牛握壽司等經典料理，「龍蝦之夜」更無限供應味美又鮮甜的清蒸生凍龍蝦，除了清蒸龍蝦可無限取用，還有泰式龍蝦每人一份！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網
圖／豐FOOD．海陸百匯官網

圖／豐FOOD．海陸百匯官網
圖／豐FOOD．海陸百匯官網

同場加映，從2/1開跑豐FOOD「草莓季」，吃得到多道主廚精心製作、可甜可鹹的草莓料理，包括有加州草莓壽司、草莓手卷、草莓起士披薩、紐約草莓起司、草莓瑪德蓮、日式草莓塔、草莓鯛魚燒、法式草莓軟糖等等。是絕不能錯過飯後甜點，統統都讓粉紅少女心噴發！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網
圖／豐FOOD．海陸百匯官網

圖／豐FOOD．海陸百匯官網
圖／豐FOOD．海陸百匯官網

另外，有國民Buffet之稱的「饗食天堂」，日前傳出大直店將於2/28熄燈消息。關了一間就再開一間，近日便有部落客發現台中三井LaLaport內「饗食天堂」已正在籌備中。

延伸閱讀：

台中人好期待！「饗食天堂」台中二店籌備中，落腳台中三井LaLaport

到底有多香？在地人溫補好選擇「香香香山羊肉火鍋」，涼拌、熱炒與羊肉爐真絕配

龍蝦 饗食天堂 海鮮 牛排 壽司

相關新聞

火鍋餃免費、甜不辣買1送1！王品、繼光香香雞補班優惠

2月18日再度迎來「補班日」，令許多上班族身心疲憊。王品旗下的「12MINI快煮鍋」特別於補班日推出優惠，免費加贈「漿餃...

海鮮控開嗑！ 手刀搶訂豐FOOD「龍蝦之夜吃到飽」3月4場次 加碼幸福草莓季

海鮮控開嗑！ 大直知名自助餐廳「豐FOOD‧海陸百匯」，提供多種海陸料理成為台北最大吃到飽餐廳，今年繼續舉辦「龍蝦之夜」無限量供應，日前公布3月份最新場次，分別在3/8、3/15、3/22、3/29的

飯店「1鴨5吃」四人只要2023元！餅皮包鴨、芋香鴨架等統統都有，78度恆溫烘烤爆汁老饕必吃

粵式烤鴨是很多台灣人愛吃的美食之一，不少餐廳都有一鴨兩吃或三吃吸引顧客消費。而台灣六福萬怡酒點特別推出「鴨香寶五品」，包含經典鴨架、餅皮包鴨與鴨醬腿等，現在全套一鴨五吃四人份只要2,023元超級划算，老饕絕對不能錯過！

雲林第一間「壽司郎」插旗斗六！還要再開「基隆店」

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，終於要前往雲林了！繼台中、彰化等中部地區，壽司郎即將再於雲林斗六開設雲林首間門市「雲林斗六...

忌牛肉也能吃！頂級牛排THE WANG推出伊比利丁骨豬主菜

不吃牛肉的饕客有福了！王品集團頂級牛排「THE WANG」，今春以品牌經典、人氣最高的主餐「丁骨牛排」為靈感，延伸出全新...

炸物、丼飯自由配！金子半之助「天丼Any配」 每碗129起

隨著物價通膨影響，在外用餐的價格也越來越高。來自日本、登台8年的「金子半之助」特別首創「天丼Any配」服務，民眾可以依照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦