海鮮控開嗑！ 手刀搶訂豐FOOD「龍蝦之夜吃到飽」3月4場次 加碼幸福草莓季

海鮮控開嗑！ 大直知名自助餐廳「豐FOOD‧海陸百匯」，提供多種海陸料理成為台北最大吃到飽餐廳，今年繼續舉辦「龍蝦之夜」無限量供應，日前公布3月份最新場次，分別在3/8、3/15、3/22、3/29的晚上6點開嗑，加碼當季粉紅少女心多款「草莓季」料理供享用。

「豐FOOD‧海陸百匯」佔地約800坪，提供有台、中、日、義、美等多國風格料理，總計超過200種菜色，除了無限量享用焗烤生蠔、椒鹽天使蝦海鮮、肉品則有菲力牛排、香煎羊排、和牛握壽司等經典料理，「龍蝦之夜」更無限供應味美又鮮甜的清蒸生凍龍蝦，除了清蒸龍蝦可無限取用，還有泰式龍蝦每人一份！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

同場加映，從2/1開跑豐FOOD「草莓季」，吃得到多道主廚精心製作、可甜可鹹的草莓料理，包括有加州草莓壽司、草莓手卷、草莓起士披薩、紐約草莓起司、草莓瑪德蓮、日式草莓塔、草莓鯛魚燒、法式草莓軟糖等等。是絕不能錯過飯後甜點，統統都讓粉紅少女心噴發！

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

圖／豐FOOD．海陸百匯官網

另外，有國民Buffet之稱的「饗食天堂」，日前傳出大直店將於2/28熄燈消息。關了一間就再開一間，近日便有部落客發現台中三井LaLaport內「饗食天堂」已正在籌備中。

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