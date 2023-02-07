台北喜來登「春酒吃到飽」每人僅1000元！爽吃米其林烤鴨，訂再送8000元抵用金

疫情幾乎來到了尾聲，除了年前尾牙一位難求外，現在春酒也是各種優惠祭出，台北喜來登主打米其林烤鴨桌席、泰國菜自由配與啤酒與義式美食暢饗等方案，每人最低僅1,000元，訂再送最多8,000元的餐飲抵用金，快搶訂了。

台北喜來登大飯店看準今年市場回溫且企業更傾向精緻菜色與服務為辦桌重點，這回首度推出5間餐廳春酒方案。像是宴會廳中式饗宴下修至3桌開席的低門檻、達15桌以上最多可送高達8,000元餐飲金。

圖／台北喜來登大飯店提供

而最狂莫過於米其林推薦粵菜的「辰園」春酒方案，每桌26,800元起，吃得到黃金片皮鴨、脆皮叉燒、羊肚菌鮮鮑燉烏雞、鎮江香醋肉排與蔥薑老酒活龍蝦等豪華料理，非常適合企業選用。

圖／台北喜來登大飯店提供

其他還有旗下泰式料理餐廳SUKHOTHAI推出平日春酒方案，每位1,000元超過20款以上經典料理任選；或坐擁Buffet之王美譽的十二廚自助餐廳推出尾牙春酒饗宴，各餐期用餐30人以上9折、50人以上85折、75人以上則有8折優惠。更多好康請上官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店提供

延伸閱讀：

．捨不得吃！寒舍艾美推多款「兔兔甜點」 加碼「優惠三重奏」：午茶餐券、打卡免費吃、整桌75折統統有

．「WA!BAKERY攜手CAFE!N」推聯名咖啡麵包！吃得到爆餡可可還有情人節限定組合