快訊

台中LaLaport人潮爆量 Google評價卻獲低分三井回應了

「WA!BAKERY攜手CAFE!N」推聯名咖啡麵包！吃得到爆餡可可還有情人節限定組合

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／Pressplay提供
圖／Pressplay提供

WA!BAKERY再出奇招！與近年討論度超高的「CAFE!N」合作推出３款快閃店限定咖啡麵包，WA!BAKERY的夾心棍棍與吐司磚餡，配上CAFE!N冠軍咖啡單品豆研製的內陷，堪稱絕配，2月11日起至2月17日還有情人節濃情組合，不甜膩一定要試試！

圖／Pressplay提供
圖／Pressplay提供

「WA!BAKERY」其實是知名網紅古娃娃於2022年創辦的烘焙品牌。此回與CAFE!N推出３款快閃店限定的聯名咖啡麵包，包含摩卡奶雙夾心棍棍，單款要價85元，採用哥倫比亞咖啡豆融合比利時巧克力，口感風味直接提升；還有焦糖海鹽咖啡吐司磚，單款80元，焦糖配上海鹽與咖啡香，多層次口感一次滿足；最後還有海鹽可可流心吐司磚，單款70元，嚴選法國鹽之花中和可可的甜味，爆餡的可可醬超好吃。

圖／Pressplay提供
圖／Pressplay提供

圖／Pressplay提供
圖／Pressplay提供

現在2月11日至2月17日在台中新光三越與中壢遠東SOGO快閃店，為了情人節推出限定「海鹽可可流心吐司與摩卡奶霜棍棍」一份150元，情人節快到了，快揪團另一半吃起來！

圖／Pressplay提供
圖／Pressplay提供

延伸閱讀：

開單10分鐘就秒殺！ 台中最迷你麵包餅乾在「窩巷」 想吃記得先設鬧鐘

不用出國！台北日式喫茶店「炭波波」隱身在溫州街的日式復古下午茶

咖啡 吐司 情人節 麵包 奶霜

相關新聞

全家買嘸「紅帽子」！這超商同推「禮盒69折」再送衛生紙、抽萬元旅遊金

這裡也有紅帽子！年後禮盒出清大優惠，全家最先推出69折超好康，讓不少人衝全家尋寶，其中最夯的日本知名德式製菓品牌「紅帽子鐵盒」更是搶到沒貨。而近日有網友發現在萊爾富也能買到，而且也是69折，還送2包衛

吃芋圓刮首爾來回機票！清原芋圓祭出刮刮樂 張張有獎

全台最大芋頭霸主「清原芋圓」2023年回饋粉絲、祭出「芋你同饗」刮刮樂大回饋，自2月10日起至3月10日，只要到全台清原...

「WA!BAKERY攜手CAFE!N」推聯名咖啡麵包！吃得到爆餡可可還有情人節限定組合

WA!BAKERY再出奇招！與近年討論度超高的「CAFE!N」合作推出３款快閃店限定咖啡麵包，WA!BAKERY的夾心棍棍與吐司磚餡，配上CAFE!N冠軍咖啡單品豆研製的內陷，堪稱絕配，2月11日起至2月17日還有情人節濃情組合，不甜膩一定要試試！

捨不得吃！寒舍艾美推多款「兔兔甜點」 加碼「優惠三重奏」：午茶餐券、打卡免費吃、整桌75折統統有

兔兔變甜點！台北寒舍艾美酒店的「探索廚房」推出多款兔兔造型甜點，包含草莓奶酪、草莓奶油泡芙、草莓巴伐利亞等，結合兔年應景造型與正當時的草莓，還有甜點中必不可少的生巧克力塔。不僅如此，加碼再推「優惠三重

43品項漲價！迷客夏自2月8日起漲 網友嘆：再買砍手

手搖飲品名店迷客夏（MilkSha）去年2月才漲過價，不料日前又在官網宣布即將自2月8日起，「適度調整部分飲品售價」， ...

7-11禮盒3折！網瘋搶年後禮盒，米妮海苔、黃阿瑪蛋捲100元出頭被秒殺

禮盒下殺3折！近日，不少網友曬出全家折扣禮盒，讓看到的人手刀衝全家挖寶，掀起一股掃貨旋風。而日前則有一名網友在臉書社團分享自己幸運遇到7-11禮盒打3折的好康，照片中的禮盒最貴也只要150元，讓網友們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。