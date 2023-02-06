「WA!BAKERY攜手CAFE!N」推聯名咖啡麵包！吃得到爆餡可可還有情人節限定組合
WA!BAKERY再出奇招！與近年討論度超高的「CAFE!N」合作推出３款快閃店限定咖啡麵包，WA!BAKERY的夾心棍棍與吐司磚餡，配上CAFE!N冠軍咖啡單品豆研製的內陷，堪稱絕配，2月11日起至2月17日還有情人節濃情組合，不甜膩一定要試試！
「WA!BAKERY」其實是知名網紅古娃娃於2022年創辦的烘焙品牌。此回與CAFE!N推出３款快閃店限定的聯名咖啡麵包，包含摩卡奶雙夾心棍棍，單款要價85元，採用哥倫比亞咖啡豆融合比利時巧克力，口感風味直接提升；還有焦糖海鹽咖啡吐司磚，單款80元，焦糖配上海鹽與咖啡香，多層次口感一次滿足；最後還有海鹽可可流心吐司磚，單款70元，嚴選法國鹽之花中和可可的甜味，爆餡的可可醬超好吃。
現在2月11日至2月17日在台中新光三越與中壢遠東SOGO快閃店，為了情人節推出限定「海鹽可可流心吐司與摩卡奶霜棍棍」一份150元，情人節快到了，快揪團另一半吃起來！
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