「WA!BAKERY攜手CAFE!N」推聯名咖啡麵包！吃得到爆餡可可還有情人節限定組合

這裡也有紅帽子！年後禮盒出清大優惠，全家最先推出69折超好康，讓不少人衝全家尋寶，其中最夯的日本知名德式製菓品牌「紅帽子鐵盒」更是搶到沒貨。而近日有網友發現在萊爾富也能買到，而且也是69折，還送2包衛

2023-02-06 16:02