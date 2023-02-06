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捨不得吃！寒舍艾美推多款「兔兔甜點」 加碼「優惠三重奏」：午茶餐券、打卡免費吃、整桌75折統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台北寒舍艾美酒店臉書
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兔兔變甜點！台北寒舍艾美酒店的「探索廚房」推出多款兔兔造型甜點，包含草莓奶酪、草莓奶油泡芙、草莓巴伐利亞等，結合兔年應景造型與正當時的草莓，還有甜點中必不可少的生巧克力塔。不僅如此，加碼再推「優惠三重奏」，有機會獲得平日下午茶餐券、6人同行一人免費等好康。

圖／台北寒舍艾美酒店臉書
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圖／台北寒舍艾美酒店臉書
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台北寒舍艾美酒店的「探索廚房」於午餐、下午茶及晚餐餐檯推出「草莓奶酪、草莓奶油泡芙、草莓巴伐利亞、生巧克力塔」等多樣兔兔造型新甜點，兔兔造型搭配草莓、巧克力，不甜膩又可愛應景，甜點控可不要錯過囉！

圖／台北寒舍艾美酒店臉書
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圖／台北寒舍艾美酒店臉書
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圖／台北寒舍艾美酒店臉書
圖／台北寒舍艾美酒店臉書

圖／台北寒舍艾美酒店臉書
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另外，加碼再推「優惠三重奏」，午餐、下午茶、晚餐訂位滿6人(含)可參與趣味拔蘿蔔遊戲，拔到特定蘿蔔即可獲得平日下午茶餐券乙張；每週三晚餐6人(含)以上用餐，每人身上配戴兔子造型裝飾與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，標記「#台北寒舍艾美酒店、#探索廚房」並上傳至Facebook或Instagram，即可享一位成人免費；平日週一至五午餐、下午茶及週一至四晚餐時段，4人(含)以上至20人同行用餐，憑證件核對同桌有「屬兔」之賓客，即享用餐75折優惠。

參與趣味拔蘿蔔遊戲，拔到特定蘿蔔可獲得平日下午茶餐券。圖／台北寒舍艾美酒店臉書
參與趣味拔蘿蔔遊戲，拔到特定蘿蔔可獲得平日下午茶餐券。圖／台北寒舍艾美酒店臉書

完成指定條件與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，標記「#台北寒舍艾美酒店、#探索廚房」並上傳至Facebook或Instagram，可享一位成人免費。圖／台北寒舍艾美酒店臉書
完成指定條件與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，標記「#台北寒舍艾美酒店、#探索廚房」並上傳至Facebook或Instagram，可享一位成人免費。圖／台北寒舍艾美酒店臉書

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