揪人開吃！台北君悅飯店全館餐飲、不分平假日75折「這些人」適用
不需要時間一到上網搶優惠、價格比餐券還便宜，只要你或朋友是這些行業的員工就可以！旗下擁有人氣吃到飽「凱菲屋」及許多異國餐廳的台北君悅飯店，推出「同業饗食禮遇」活動，只要是飯店業、餐飲業、大眾運輸、美食外送與媒體(包含電視台、平面、廣播、雜誌及網路媒體)，到3月底之前可享全館餐飲75折，而且優惠不分平假日，還不快找朋友來聚聚！
不管是一次可以吃到許多不同料理的自助式吃到飽餐廳「凱菲屋」，還是專精日式料理的「彩」還有義式餐㕔「ZigaZaga」、「寶艾西餐廳」及硬底子的中菜館「雲錦」，都涵蓋在這次的餐飲優惠範圍內，快找找符合資格的親友們吃飯兼聚會聊天、好好慰勞他們一番！
提醒大家記得先訂位，而且限20個人的團體，現場用餐也需要出示公司識別證或名片唷！
Grand Hyatt Taipei 台北君悅酒店
訂位專線：02-27201230
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