快訊

春節連假首度飆破2萬例 莊人祥推估2原因：下周會持續上升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全新「九分麻微辣」1鍋2吃！串燒、乾鍋與麻辣烤魚統統有，滷肉飯還免費無限吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

「九分麻微辣」全新店必吃！位於台南永康的全新麻辣炒乾鍋，不僅可以ㄧ鍋兩吃，滷肉飯無限供應，又麻又香辣冬天誰能不愛，營業到凌晨01點30分，絕對是宵夜控最愛！

圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

台南市永康區的「九分麻微辣」，採自助式夾取並秤重計費，有超過數十種食材可以挑選，想得到的包含牛肉、豬肉、火鍋料與玉米蔬菜等統統都有。其他還有蔥捲、麻辣串蝦與魷魚等串燒，另外重慶麻辣烤魚根本推薦必吃。

圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

至於主角中的主角「麻辣香鍋」，其麻度和辣度可根據客人喜歡做調整客製化，首推必點「麻辣三寶」，分別是牛筋，牛肚和牛腱肉，用乾鍋醬汁涮過超刺激味蕾，食指大動，現在還可以兩吃，可先嚐鮮乾鍋後再喝湯頭。

圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

現在試賣優惠活動包含「滷肉飯」與「精緻果盤」無限量供應，網路好評可免費兌換烤串，還有訂位就送可樂等飲品，物超所值，快揪團吃起來。

圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

九分麻微辣

地址：台南市永康區永華路473-1號

電話：06-2010888

圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

圖／ig網友money9992授權
圖／ig網友money9992授權

延伸閱讀：

霜淇淋控衝！台北5家熱評霜淇淋推薦 罕見口味、季節限定統統有

開賣4天即完售！全家「草莓優格霜淇淋」全數售完 網呼：史上最短命

滷肉飯 必吃 火鍋 必點 宵夜

相關新聞

整理包／4大超商「春節開工優惠」咖啡限時特價應援上班族

結束吃飽玩夠的10天春節連假，開工日難免讓人提不起勁，超商紛紛祭出春節開工優惠，以咖啡限時特價應援上班族，為大家加油打氣...

噁！ 連鎖火鍋菜盤藏「肥大蛞蝓」 夾起來還在蠕動 業者神隱2天後致歉

火鍋控們要當心！ 一名網友過年期間和家人到台東連鎖火鍋用餐，店家送上來的菜盤被發現竟有活生生還在蠕動「肥大蛞蝓」，網友生氣表示店家當下沒有來道歉和了解情況，忍不住po文抱怨「過年遇到的誇張事件」，提醒

全新「九分麻微辣」1鍋2吃！串燒、乾鍋與麻辣烤魚統統有，滷肉飯還免費無限吃

「九分麻微辣」新店必吃！位於台南永康的全新麻辣炒乾鍋，不僅可以ㄧ鍋兩吃，滷肉飯無限供應，又麻又香辣冬天誰能不愛，營業到凌晨01點30分，絕對是宵夜控最愛！

開賣才4天！全家「草莓優格霜淇淋」賣光 網灌爆粉專哀號：我要哭了

全家便利商店所推出的「霜淇淋」，一直是許多大小朋友喜愛的明星商品。全家更於1月20日起，推出充滿粉紅色澤的「草莓優格霜淇...

百份錢母免費送！ 摩斯漢堡「兔年招財錢母」贈送至初三 新春抽2萬元旅遊金+多重咖啡優惠

1元復始！ 摩斯漢堡「兔年招財錢母」只送不賣，每店限量 100 份，全台門市贈送至年初三，同時，即日起加碼「兔年抽獎活動」，單筆消費滿230元就能登錄發票雙重抽獎，最大獎項2萬元旅遊金。月底前還有MO

呷平安過好年！ 184家宜蘭廟宇「免費平安粥」新年走春必訪 初一至初九嚐鹹粥、甜粥

呷平安、過好年！ 宜蘭走春廟宇特有習俗 2間「拜拜平安粥」從初一至初九免費吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。