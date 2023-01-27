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全新「九分麻微辣」1鍋2吃！串燒、乾鍋與麻辣烤魚統統有，滷肉飯還免費無限吃
「九分麻微辣」全新店必吃！位於台南永康的全新麻辣炒乾鍋，不僅可以ㄧ鍋兩吃，滷肉飯無限供應，又麻又香辣冬天誰能不愛，營業到凌晨01點30分，絕對是宵夜控最愛！
台南市永康區的「九分麻微辣」，採自助式夾取並秤重計費，有超過數十種食材可以挑選，想得到的包含牛肉、豬肉、火鍋料與玉米蔬菜等統統都有。其他還有蔥捲、麻辣串蝦與魷魚等串燒，另外重慶麻辣烤魚根本推薦必吃。
至於主角中的主角「麻辣香鍋」，其麻度和辣度可根據客人喜歡做調整客製化，首推必點「麻辣三寶」，分別是牛筋，牛肚和牛腱肉，用乾鍋醬汁涮過超刺激味蕾，食指大動，現在還可以兩吃，可先嚐鮮乾鍋後再喝湯頭。
現在試賣優惠活動包含「滷肉飯」與「精緻果盤」無限量供應，網路好評可免費兌換烤串，還有訂位就送可樂等飲品，物超所值，快揪團吃起來。
九分麻微辣
地址：台南市永康區永華路473-1號
電話：06-2010888
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