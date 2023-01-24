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霜淇淋控衝！台北5家熱評霜淇淋推薦 罕見口味、季節限定統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各店家社群
圖／各店家社群

過年吃甜甜！喜歡吃霜淇淋的朋友看過來～本篇整理了台北5家人氣霜淇淋店家，除了北海道冰淇淋之神Cremia外，還有來自香港的Smile Froyo優格冰淇淋、台灣在地人氣霜淇淋專賣店家等，超多口味任你選，經典香草、巧克力、清爽優格統統有，還能搭配吉拿圈品嘗韓國街頭的美好滋味！

⬤ Cremia

IG超火！北海道冰淇淋之神「Cremia」是許多人遊日必吃，貓舌脆餅製成的甜筒搭配波浪流線型冰淇淋，有原味、巧克力、綜合及焦糖口味可以選擇，濃郁絲滑口感讓人一吃上癮。

圖／取自Cremia TaiwanFB粉專
圖／取自Cremia TaiwanFB粉專

Cremia台北店面資訊

台北南京三民店：台北市光復北路11巷91號（只販售原味Cremia）

台北市府店：台北市信義區忠孝東路五段15巷10號（近捷運市府站1號出口）

⬤ 小涼院霜淇淋專門店

「小涼院霜淇淋專門店」使用新鮮、自然食材推出多種限定口味，曾推出過巨峰葡萄優格、海鹽牛奶糖、奶酒巧克力等少見的霜淇淋，店家也會在粉絲專頁公告最新口味，想要探店品嘗的朋友記得先關注喔！

圖／小涼院霜淇淋專門店臉書
圖／小涼院霜淇淋專門店臉書

小涼院霜淇淋專門店

地址：台北市大安區復興南路二段148巷34號

營業時間：週二至日13:00-21:00（週一公休）

小涼院霜淇淋專門店粉絲專頁

⬤ 白鬍子 - Milk Beard 鮮奶霜淇淋專賣店

白鬍子冰淇淋選用100%單一牧場鮮奶製成，過程中不加1滴水，只使用純巧克力、新鮮當季水果，口感純粹不膩，受到許多冰控的青睞，快閃活動也是人潮滿滿，人在台北卻還沒吃過就太可惜啦！

圖／白鬍子臉書
圖／白鬍子臉書

白鬍子 - Milk Beard 鮮奶霜淇淋專賣店

地址：台北市士林區文林路110巷3號

營業時間：16:00-22:00（週一公休）

⬤ Churros Taiwan

引進韓國超人氣街頭美食，將酥脆吉拿圈與霜淇淋結合，現炸的吉拿圈搭配冰涼霜淇淋，冰火雙重口感超特別。店家也會不時推出不同口味霜淇淋，如奇脆巧克力、鳳梨酥、珍珠奶茶等，不同滋味配上吉拿圈都是百搭。

圖／Churros Taiwan IG
圖／Churros Taiwan IG

Churros Taiwan台北店面資訊

光復店：大安區光復南路260巷24號

信義店：信義區松壽路11號2樓(A11天橋)

天玉店: 士林區天玉街38巷18弄6號

⬤ Smile Froyo

來自香港的「Smile Froyo」插旗中山南西商圈，販售多種口味的清爽優格冰淇淋，像是香草天空、巧克力情人、水果格格、抹茶優優等，並搭配手工精緻配料，好吃又好拍。另有提供夾心戚風蛋糕，甜點控必衝！

圖／Smile Froyo臉書
圖／Smile Froyo臉書

Smile Froyo

地址：台北市大同區​南京西路25巷18-3號

營業時間：週三、四13:30-18:00、19:00-21:00；週五至日13:00-18:00、19:00-21:30（週一、二公休）

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霜淇淋 奶霜 巧克力 冰淇淋 抹茶

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