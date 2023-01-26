開賣4天即完售！全家「草莓優格霜淇淋」全數售完 網呼：史上最短命

吃不到了？23日，全家便利商店在臉書貼出一則公告，表示「草莓優格霜淇淋已全數售完」，後續口味將以各門市販售為準，而引起不少網友熱議討論，更有網友透露還沒吃到就賣完了，也有人直呼「太快了吧」。

記者黃筱晴／攝影

全家霜淇淋頻掀風潮，每每推出新口味都會吸引眾人目光。而在近日(23)，全家便已發出草莓優格霜淇淋完售公告。草莓優格霜淇淋自1/20起開賣，短短4日就全數販售完畢，由此可見這款霜淇淋的超高人氣，人人搶吃，就怕吃不到。本次售罄公告發出後，也引入超過4000則網友留言，有網友表示「我連一支都還沒吃到」、「史上最短命的嗎」、「沒跟到」，同時也有人覺得「有點沒誠意，搞個買一送一還要弄個飢餓行銷」。

圖／摘自全家FamilyMart臉書

不過，貼文下方也有網友大方分享還在販售的門市，像是冬山中心店、冬山義新店、台東太麻里店等，北部則有網友補充中和、汐止及深坑等地，另有網友曬出照片並表示可以選擇較偏僻的門市。雖然部分門市已買不到草莓優格霜淇淋，但仍有許多網友期待各門市的接續口味，每進一間門市都像拆盲盒般也意外增添樂趣。

記者黃筱晴／攝影

延伸閱讀：

．霜淇淋控衝！台北5家熱評霜淇淋推薦 罕見口味、季節限定統統有

．吃不到全家「濃黑巧克力霜淇淋」！曬照被網讚：超幸運