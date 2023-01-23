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百份錢母免費送！ 摩斯漢堡「兔年招財錢母」贈送至初三 新春抽2萬元旅遊金+多重咖啡優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

1元復始！ 摩斯漢堡「兔年招財錢母」只送不賣，每店限量 100 份，全台門市贈送至年初三，同時，即日起加碼「兔年抽獎活動」，單筆消費滿230元就能登錄發票雙重抽獎，最大獎項2萬元旅遊金。月底前還有MOS Order App「安心取溫馨送」祭出多重咖啡優惠，在家也能享用美味。

摩斯漢堡年節超應景推出「一元復始招福小卡」，打造可愛的「兔年招財錢母」，即日起至初三於全台門市、無論消費金額，都能可以獲得乙只，每店限量 100 份，數量有限、送完為止。

圖／摩斯漢堡提供
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於即起至1/28止，推出「鴻兔大展喜迎春活動」，只要單筆消費滿 230 元，即可參加二重開運活動。第一重滿額登錄發票有機會抽中「頭獎旅遊金 2 萬元」、「摩斯卡儲值金 8,888 元」、還有安心取溫馨送「摩斯紅茶 88 杯」，以上獎項各五名，此外，消費含新品「干貝 XO 海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」享兩倍中獎金機會，額外加碼抽特別獎「MOS和風炸雞睡袋」限量 10 名；第二重抽獎隨消費明細隨機印出，內含豐富超值優惠，人人有獎！

圖／摩斯漢堡提供
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摩斯漢堡即日起至1/31，在MOS Order App「安心取溫馨送」祭出多重咖啡優惠，中杯卡布奇諾10杯或中杯拿鐵咖啡10杯享優惠價500元，澳式黑咖啡10杯享優惠價480元，摩斯馥樂白10杯享優惠價650元，另外還有冰紅茶買6送2優惠，春節優惠在家也能安心開喝！

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