呷平安過好年！ 184家宜蘭廟宇「免費平安粥」新年走春必訪 初一至初九嚐鹹粥、甜粥

春節走春特色行程別錯過！ 每年春節宜蘭廟宇都有大量朝香客，加上宜蘭人好客習性，發展出過年到宜蘭廟宇拜拜「吃碗平安粥」成為特有春節習俗，今年考量疫情變化，平安粥發放配合防疫多半改成外帶形式，有184家廟宇免費提供平安粥讓民眾享用，可上宜蘭縣政府查詢。

每間宮廟的平安粥各有特色，最常見有葷的鹹粥、素的鹹粥、甜粥、甜湯圓等，有些廟方會提供蘿蔔乾、豆腐乳、豆鼓、醬菜作為配菜，每年食材及口味不一定，但必定都充滿宜蘭在地風味。宜蘭ㄚ欣部落客特別介紹5間廟宇走春推薦參考，快把「拜拜吃平安粥」納入必訪行程之一！

南方澳進安宮。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

南方澳進安宮

南方澳進安宮。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

南方澳進安宮。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

最豐富的是南方澳進安宮，因為鄰近漁港，所以平安粥內會加入海鮮食材，有小卷、吻仔魚、魚丸湯，還有素粥、桂圓紅豆粥、炸鹹魚、蘿蔔乾、豆腐乳，平安粥在一樓，二樓更提供熱的金棗茶&薑母茶。

▶電話︰03-9971239 ▶地址︰宜蘭縣蘇澳鎮江夏路81號(對面有收費停車場) ▶供應時間(112年)︰初一至初五早上8:00~下午16:00

南方澳南天宮金媽祖

南方澳南天宮金媽祖。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

南方澳南天宮金媽祖提供葷的鹹粥，有加小魚乾、肉絲、香菇、芹菜，配料很簡單。

▶電話︰03-9962726 ▶地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路17號(對面有收費停車場) ▶供應時間(112年)︰初一至初五早上8:30~下午16:00

蘇澳「武荖坑玉皇宮」

武荖坑玉皇宮。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

武荖坑玉皇宮。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

武荖坑玉皇宮提供肉羹飯，有加黑輪、竹筍絲，肉很大塊，素的鹹粥料也很多，葷素都好吃。

▶電話︰03-9960729 ▶地址︰宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路66號(有免費停車場) ▶供應時間(112年)︰初一至初九早上9:00~下午16:00 ▶備註︰停好車要走一個小斜坡上去，行動不方便可以把車先開上去再開下來停車場

龍德廟

龍德廟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

龍德廟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

蘇澳龍德廟提供葷的鹹粥、甜粥、蘿蔔乾，鹹粥有加油蔥、蘿蔔絲，有媽媽的味道，重口味的可以加醬油辣椒，辣度不明顯。

▶電話︰03-9901187 ▶地址：270宜蘭縣蘇澳鎮福德路130號(有免費停車場) ▶供應時間(112年)︰初一至初二早上8:00~下午15:00

頭城大里天公廟

大里天公廟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭頭城大里天公廟位於濱海公路旁，主祀神祇為玉皇大帝（天公），登上天公廟樓台可眺望龜山島，壯闊的海景一覽無遺。每年初一至初九廟方免費提供平安粥讓民眾『呷平安、過好年』，有吻仔魚粥、素鹹粥及芋頭米粉湯(素)，甜的有桂圓粥，初八、初九還有限量的湯圓。初八晚上幫玉皇大帝祝壽結束後，11:45左右會施放四分鐘煙火，天公殿還有壽桃、壽麵可以帶回家吃平安喔！

大里天公廟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

大里天公廟。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

▶電話：(03)9781075 ▶地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路七段33號 ▶供應時間：初一至初九早上8:00至下午16:00，初八從早上到隔天下午整晚都有平安粥

宜蘭縣寺廟平安粥資訊及春節各項服務看這裡：https://newyear.e-land.gov.tw/cp.aspx?n=BD9D5CCB059F37FB

延伸閱讀：

．2023「春節樂園優惠」快收！ 生肖「屬兔」只要388元 壽星、12歲以下免費玩

．春節優惠開喝！ 20家超商連鎖咖啡、手搖飲料「買1送1&刮刮樂」懶人包 星巴克、全家草莓霜淇淋開賣皆買1送1