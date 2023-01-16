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又一老店熄燈！「台南柳營露水雞」營業倒數 饕客嘆：拜託不要

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又一老店熄燈！「台南柳營露水雞」營業倒數，饕客嘆：拜託不要

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自台南柳營露水雞臉書、IG@alfaromelan授權
圖／翻攝自台南柳營露水雞臉書IG@alfaromelan授權

老店又少一家！「台南柳營露水雞」日前在臉書發布歇業消息，老闆表示「工作20多年，難免出現一些職業病，年紀也大，該休息了」，消息一出讓不少老饕大嘆「好可惜」。想吃記得快快出發，把美味留在記憶裡。

圖／IG@alfaromelan授權
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圖／翻攝自台南柳營露水雞臉書
圖／翻攝自台南柳營露水雞臉書

台南柳營露水雞是在地人的無名美食口袋名單，食物水平不馬虎，常常大排長龍，必點招牌白斬雞及茄餅。沒想到店家卻在1/10貼出歇業公告，將於1/21正式和大家道別，表示「創店20幾年來，謝謝大家的支持」。此貼文一出震驚不少饕客，紛紛表示「好可惜」、「喔No」，大嘆老店又一間熄燈。同時，也有網友開始揪人吃一波，打算把味道留在心中。

必點招牌白斬雞。圖／IG@alfaromelan授權
必點招牌白斬雞。圖／IG@alfaromelan授權

圖／IG@alfaromelan授權
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招牌必點茄餅，炸茄子內吃得到絞肉跟蔥。圖／IG@alfaromelan授權
招牌必點茄餅，炸茄子內吃得到絞肉跟蔥。圖／IG@alfaromelan授權

圖／IG@alfaromelan授權
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