又一老店熄燈！「台南柳營露水雞」營業倒數，饕客嘆：拜託不要

打造飲食新文化，從陌生到認同其實需要時間，隨著民眾對健康與免疫力的需求增加，對吃的要求也提高許多，用餐不再只是吃得飽，更要吃得好！「GreenFans 綠方室」不走老派的餐點路線，而將色香味推至另一個高峰，優質的餐點與飲品等著你親自來嚐鮮。

2023-01-16 10:00