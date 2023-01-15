新年強勢插旗信義區！台中「刁民酸菜魚」新開店 台北宵夜吃起來～

以兩種主菜闖出名號、原本只有台中有餐㕔的「刁民酸菜魚」在2023年初揮軍北上、直攻信義區開設新據點，而且還比台中店多開一小時，提供大家宵夜的新選擇，準備攻陷台北人的味蕾啦！

圖／刁民-酸菜魚臉書

「刁民酸菜魚」為火鍋品牌「那個鍋」旗下餐廳，引進酸菜魚後再改良，找出最適合台灣人的口味：以新鮮烏鯉切成魚片，龍骨高湯作為基底，和店家秘製醃酸菜一起燉煮，上桌時再淋上熱油爆香過的花椒香料油，最後再撒上菊花花瓣裝飾的「酸菜魚」；或是以牛番茄搭配芹菜洋蔥等蔬菜湯頭，酸酸甜甜像初戀的滋味的「初戀番茄魚」，連小朋友也可以吃得很開心！

圖／刁民-酸菜魚臉書

對自家兩款主菜超有自信心，「刁民酸菜魚」廣發戰帖，希望老饕們都來當個「口味刁鑽的人民」、邀大家來評鑑最強酸菜魚！

圖／刁民-酸菜魚臉書

刁民酸菜魚 台北店

地址：台北市信義區松壽路12號1樓、B1

電話：02-77367666

營業時間：11：00～凌晨3：00(最後收客為2：00)，中間不休息。

圖／刁民-酸菜魚臉書

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