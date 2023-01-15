星巴克買1送1！兩系列統統隨你選，小確幸一路持續到年初二
週一星巴克買一送一！上班族最愛的咖啡買一送一，星巴克再度推出「特選濃縮咖啡飲料系列」好友分享，讓大家出勤醒腦享優惠，天冷就來杯熱咖啡暖暖手～別忘了同時還有「紅絲絨系列」買1送1，詳情跟著小編一起往下了解吧！
星巴克將在1/16推出「特選濃縮咖啡系列買一送一」，自活動當日早上11點起至下午8點，凡至門市購買2杯特大/風味/冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，即享買一送一，週一上班喝杯咖啡提神、不憂鬱。
不喝咖啡的朋友也有「紅絲絨系列買一送一」活動，即日起至1/23皆適用。但因活動大受歡迎，部分門市紅絲絨系列飲品已售完，參與活動前，建議先與前往門市洽詢確認商品庫存喔！
「特選濃縮咖啡系列買一送一」活動注意事項
·每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
·優惠品項依各門市現貨為準，不包含：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
·原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
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