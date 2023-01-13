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中獎率百分之分！丸亀開運紅包袋開賣 送你免費吃烏龍麵 集點再拿限量萌萌帆布輕巧袋
今年買福袋試手氣了嗎？為了迎接即將到來的兔年，「丸亀製麺」推出了與卡娜赫拉的小動物聯名的開運紅包袋，有機會可以獲得炸雞、溫玉或滷蛋，最大獎是可以免費吃到烏龍麵！到2/6前還有消費集點送卡娜赫拉的小動物週邊的活動，還不揪好友一起來去吃烏龍麵！
在日本有新年吃烏龍麵的習慣，加上倒數的農曆兔年快來了，「丸亀製麺」順勢請出兔年擔當「卡娜赫拉的小動物」，推出了開運紅包袋，除了有兩個聯名紅包袋之外，還放入1支獎籤，可以兌換炸雞、溫玉或滷蛋，最大獎是蕃茄雞肉烏龍麵，只要點100元以上的烏龍麵或集食饗樂套餐，再加25元就可以獲得，每人每次限購兩組，全台門市皆有販售(1/13開幕的台中中友百貨門市沒有)，數量有限，想獲得可愛紅包袋的人可要快點去吃！
目前「丸亀製麺」也有消費集點換購的活動，到2/6前，消費滿100元就可獲得一點，可以換購大容量保溫袋、帆布輕巧袋、可愛資料夾、萬用收納套、聯名造型貼紙等「卡娜赫拉的小動物」的週邊商品，快和朋友來碗開運烏龍麵，迎接新的一年～
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