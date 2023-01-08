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吃爆一整桶！拿坡里炸雞新推「增重30%酷樂雞腿桶」 現省261元開嗑10隻大雞腿

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／拿坡里提供、拿坡里官方粉絲團臉書
圖／拿坡里提供、拿坡里官方粉絲團臉書

炸雞控看過來！拿坡里炸雞專賣店推出全新「酷樂雞腿桶」，重量加重、整桶都是腿！搭配品牌獨家炸粉，現點現炸，大口吃肉超過癮。即日起至1/31，還有「6隻、10隻酷樂雞腿桶＋飲料」優惠，不傷荷包、放心嗑雞腿啦！

圖／拿坡里提供、
圖／拿坡里提供、

整桶都是腿！拿坡里炸雞專賣店推出「酷樂雞腿桶」，每隻炸雞腿增重30%，選用國產雞腿鮮嫩又多汁，搭配獨家義式炸粉，外皮酥脆、帶點微辣超涮嘴，沒有人能拒絕炸雞腿！同時，即日起至1/31，購買「6隻酷樂雞腿桶、1250ml飲料」特價只要349元(原價490元)、，購買「10隻酷樂雞腿桶、1250ml飲料兩瓶」也只要569元(原價830元)，最高現省261元。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書
圖／拿坡里官方粉絲團臉書

搭配小點更過癮！只要點購「酷樂雞腿桶套餐」即可再以49元加購1份酥炸四季豆，有肉有菜，營養均衡。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

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炸雞 拿坡里

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