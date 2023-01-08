快訊

新北房市成交量腰斬 專家直言今年房價恐修正10%

「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

36死、180例中重症！30多歲男長期臥床曾接種5劑 染疫後1周亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克買1送1再加碼！這天「兩系列」統統買一送一，提神醒腦不傷荷包

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

相揪喝咖啡星巴克貼心再推一日限定「好友分享日」，讓上班族週一開工不憂鬱還能享小確幸。本次買一送一活動限定「特選濃縮咖啡飲料系列」，讓咖啡控爽享優惠衝一波。

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克不定時推出單日買1送1，這次將在1/9推出「冬季品嘗特選美好 好友分享日」，活動當日早上11點至晚上8點到星巴克門市購買2杯特大/風味/冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列可享買一送一，上班就要喝咖啡醒醒腦。此外，即日起至1/23，「紅絲絨系列飲品買一送一」活動也同步進行中，不想喝咖啡就來杯粉色應景的紅絲絨過過癮吧！

紅絲絨風味燕麥奶星冰樂。圖／星巴克提供
紅絲絨風味燕麥奶星冰樂。圖／星巴克提供

注意事項：

·每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

·優惠品項依各門市現貨為準，不包含：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克官網

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

延伸閱讀：

星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二

買一送一！1月「速食優惠整理」：麥當勞鷄翅、蘋果派買1送1、肯德基加1元送炸雞

咖啡 星巴克 買一送一 上班族 星冰樂

相關新聞

星巴克買1送1再加碼！這天「兩系列」統統買一送一，提神醒腦不傷荷包

相揪喝咖啡！星巴克貼心再推一日限定「好友分享日」，讓上班族週一開工不憂鬱還能享小確幸。本次買一送一活動限定「特選濃縮咖啡飲料系列」，讓咖啡控爽享優惠衝一波。 星巴克不定時推出單日買1送1，這次將

通膨擋不住！「茶の魔手」全台600間門市飲料全面漲5元

由台南發跡、創立於1993年，目前全台擁有近600間門市的「茶之魔手」（茶の魔手），去年1月25日才發出「凍漲宣言」，也...

我真的需要那酷東西！「老賴茶棧 X 海綿寶寶」黑白酷炫新裝，2款新飲品＋實用周邊，粉絲呼：掏錢了

海綿寶寶粉絲快看！「老賴茶棧 X 海綿寶寶」聯名新裝上市，不同於先前的彩色可愛風，本次的黑白包裝酷炫又都會，同步再推冬季新飲品「相思芝米奶茶」及「相思芝米后乳」，紫米與紅豆的不敗組合，好喝也好拍。除此

整理包／1月7日周六補班日「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、飲品、霜淇淋、麵包全都有

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補班，為了替上班族加油打氣，4大超商紛紛推出限時優惠，咖啡、飲...

萌萌爆擊！ 「康青龍x柴語錄」4款聯名造型杯快收 招牌「茉莉奶綠芋圓」買1送1

心臟爆擊萌翻天！2023新年首檔 康青龍x柴語錄限定聯名 獨家造型杯身與４款週邊 1/6全台萌趣開賣 人氣招牌茉莉奶綠芋圓 外送買一送一

趕走補班日憂鬱！全家便利商店限時推「霜淇淋、咖啡」優惠　限時3天私品茶「大杯熱黑糖薑茶」2杯特價65元

10天春節連假倒數計時，但得先度過本週六的憂鬱補班日，全家便利商店限時推出三重優惠活動，包含超人氣商品Fami!ce全家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。