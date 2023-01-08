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星巴克買1送1再加碼！這天「兩系列」統統買一送一，提神醒腦不傷荷包
相揪喝咖啡！星巴克貼心再推一日限定「好友分享日」，讓上班族週一開工不憂鬱還能享小確幸。本次買一送一活動限定「特選濃縮咖啡飲料系列」，讓咖啡控爽享優惠衝一波。
星巴克不定時推出單日買1送1，這次將在1/9推出「冬季品嘗特選美好 好友分享日」，活動當日早上11點至晚上8點到星巴克門市購買2杯特大/風味/冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列可享買一送一，上班就要喝咖啡醒醒腦。此外，即日起至1/23，「紅絲絨系列飲品買一送一」活動也同步進行中，不想喝咖啡就來杯粉色應景的紅絲絨過過癮吧！
注意事項：
·每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
·優惠品項依各門市現貨為準，不包含：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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．星巴克買1送1！「這系列」連20天買一送一，一路開喝到初二
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