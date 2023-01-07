100份烤雞免費吃！ 21世紀「雙倍香草烤全雞」下殺68折 買套餐送「兔Many刮刮卡」抽IH爐
烤雞控一路吃到農曆年！ 速食品牌21世紀推出限時烤雞優惠，即起至1/10購買21香草烤全雞、2杯大杯蜂蜜綠茶，即可用112元優惠價加購，就可以再獲得乙隻21香草烤全雞，整套原價920元，現在只需622元，等同下殺68折：另1/11至2/21買任一優惠套餐，加價升級大杯可口可樂飲品即可獲好禮兔Many刮刮卡。
即日起至1/10，21世紀限時優惠，一次購得招牌「雙倍香草烤全雞」、大杯蜂蜜綠茶2杯，只要622元(原價920元)，同時，加碼農曆年優惠，1/11至2/21凡至門市購買任一優惠套餐，飲品加價升級大杯可口可樂飲品，即可再獲得一張好禮兔Many刮刮卡，有機會獲得可口可樂雙口IH爐乙式，更提供百張免費香草烤雞兌換券，與超值烤雞、炸雞優惠餐組合。
於1/11至2/21再推金麻過好年優惠，青花椒麻系列分享餐新上市，半半烤雞x1(21香草烤半雞(含一醬)、青花椒麻烤半雞)、香脆炸雞(微辣)x3、紫玉地瓜球x1、黃金脆薯(大)x1、可口可樂(大)x3，只要優惠價699元，還立即贈送3張「好禮兔Many刮刮卡」。
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