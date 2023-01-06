1/7補班日小確幸！ 15家咖啡、手搖甜品「補班優惠」 全家霜淇淋、翰林奶茶、閃電咖啡統統買1送1

因應春節連續假期，明天(1/7)需補班一天！ 為緩解上班族、學生們的憂鬱心情，超商、手搖飲料甚至速食店都紛紛祭出「補班日優惠」，四大超商不約而同祭出咖啡組合優惠、全家更推霜淇淋買一送一，還有星巴克、閃電咖啡、翰林奶茶買一送一，連怡客點心、摩斯早餐、酷聖石冰淇淋都有優惠，15家咖啡、手搖甜品「補班優惠小確幸」追起來！

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

即日起至1/8，7-ELEVEN舉辦「CITY錢兔似錦188平安發大財」限定活動，特大美式5杯、CITY CAFE特大拿鐵4杯、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵5杯等組合商品，特價都只要188元，最高單組現省300元。

全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家即日起到1/8，只要使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋、Let’ s Café大杯特濃美式買一送一的超值優惠！另外，同時間還有私品茶大杯熱黑糖薑茶2杯特價65元，FMC尼爾吉里藍山莊園奶茶、鮮一杯任選享買1送1優惠。

萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起到1/8推「特濃咖啡加1元多1杯」，有Hi Café系列的大杯冰/熱特濃美式咖啡、大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡等商品，等於平均一杯特濃美式咖啡只要28元、一杯特濃拿鐵咖啡只要33元！

OKmart

圖／OKmart提供

OKmart自1/6至1/7推出「大杯莊園級美式/拿鐵、莊園級濃厚系美式/拿鐵」同品項買2杯送2杯，OKmall雲端商城也推出「大杯莊園級美式及拿鐵同品項買10送10」。

星巴克

圖／星巴克提供

星巴克推出「紅絲絨系列飲品好友分享」，即日起至1/23，只要到星巴克門市購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的「紅絲絨系列」飲品，就可享有買一送一優惠。

路易莎

即日起只要是路易莎黑卡會員，就可享有「衣索比亞 古吉 可蜜拉山茶花」黑卡優惠價，原價135元/杯，優惠價只要100元就可以喝得到。

cama café

即日起至2/28可享有新品嚐鮮優惠，所有會員可從cama café APP 上領取「手沖輕甜柑橘(L)折15元」優惠券，可重複領券使用。

85度C

圖／85度C提供

85度C即日起只要購買限量販售嚴選比利時可可粉的「比利時伯爵可可」，即可享有二杯99元的優惠價，每人限購3杯，售完為止。

FLASH COFFEE

圖／FLASH COFFEE提供

即日起到1/9日，FLASH COFFEE推「全飲品買一送一」好康優惠活動，此外，響應地球環保，同時推出新年期間限定方案，即日起到1/31止提供「OATSIDE燕麥奶免費升級」。

黑沃咖啡

黑沃咖啡即日起至2/28，任選1款千層蛋糕搭配1款冬季限定飲品即可現折10元的優惠。

翰林茶館

圖／翰林茶館官方粉絲頁

翰林茶館自1/7至1/8，下載翰林APP並註冊成為會員，並在這週末到翰林茶館或是翰林茶棧使用外帶優惠券，即可享用「翰林奶茶」買一送一！

珍煮丹

補班日碰上珍煮丹14歲生日，自即日起到1/6日推出「插吸管接力挑戰」錄影，公開上傳「不限品牌飲料」插吸管的一瞬間至IG限時動態，標記珍煮丹官方IG及 #珍想喝飲料兌換明證，在1/8到1/10期間出示憑證，有機會享有指定飲品買一送一。

ikari怡客

圖／ikari怡客提供

補班日當天，ikari怡客推出「香芋肉鬆三明治」套餐優惠價99元，「大甲香芋豆奶」優惠價75元。

摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡自即日起至1/15期間，祭出「元氣好食光」早餐套餐89元超值優惠價，內含咖哩豬排堡及中杯摩斯咖啡！另外，到1/31止，MOS Order App「安心取溫馨送」推出多重咖啡優惠，中杯卡布奇諾或中杯拿鐵咖啡10杯500元、澳式黑咖啡10杯480元、摩斯馥樂白10杯650元。

COLD STONE

圖／COLD STONE提供

COLD STONE最新日系口味首推小倉紅豆冰淇淋「相思蜜蕨」與超人氣回歸沖繩島鹽冰淇淋「千鹽萬語」，歡慶新品上市即日起至1/8還可享中杯以上冰淇淋第二杯50元優惠！

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