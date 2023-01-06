快拿身分證！ 「大潤發嘉義店」歡慶改裝開幕 「尾數中1、5」或「姓名中1字」限定福袋免費送

歡慶大潤發嘉義店全新開幕！ 凡消費滿1,000元且身分證尾數「中1碼」或「姓名中1字」，可直接領取嘉義店「限定福袋」，及大潤發手工18吋披薩159元優惠券1張，還有機會再把PS5帶回家，快拿出身分證來領好禮囉！

大潤發嘉義店全新改裝1月5日隆重開幕。圖／大潤發提供

坐落於嘉義熱鬧的西區博愛路段，陪伴在地民眾15年的大潤發嘉義店，自去年10月起開始改裝，為期90天的「修容」，迎來三井3C、大樹藥局、日藥本舖、宜得利家居、IKEA等多間品牌，其中3間店中店三井3C、大樹藥局、IKEA的商品都可共同在大潤發櫃台結帳，十分便民，美食區部分，則有21風味館、石二鍋、兩餐、洋城義大利餐廳等人氣餐館進駐。

圖／大潤發提供

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歡慶重新開幕，1/7、1/8全館單筆消費滿2,000元(含)以上送9折現金抵用券；即日起至1/18，大潤發嘉義店每日上午9點、晚上7點推出會員限定每日搶購商品，例如台灣高山高麗菜、日本青森蜜富士蘋果、金目鱸魚排、勝大悠活鮮蛋、春風抽取式衛生紙等限量商品，平均優惠下殺2折起。並且只要於賣場空間內找到「放6隻發仔」的圖案，拍照並至B1服務台上傳至FB或IG，即可獲得好康福袋1只及葡式蛋塔1顆，大潤發會員均可參加。

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同步推出滿額禮，自即日起至1/23，大潤發會員當日消費滿1,000元(當日可累積，限同會員卡號)，且只要證件尾數為數字1或5(須持身分證或健保卡為憑證)，或是姓名中任一字有「大、潤、發」者，即可領取限定福袋乙只及大潤發手工18吋PIZZA 159元(原價299元)優惠券1張。

同時，消費滿1千元，即可獲得1次抽獎機會，無次數上限，買愈多中獎機率越高，可抽到市價25,000元的PS同捆組、Panasonic 4K高階顯示器、任天堂Switch黑色主機電續加長版等，總價值將近20萬元的多項好禮。

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