要漲價了！ 彰化80年老店「阿泉爌肉飯」宣告1/14調漲部分商品

彰化在地知名「阿泉爌肉飯」80年老店，今(6日)下午突在臉書張貼公告，受到原物料成本波動的影響，不得已必須調整價格，自1/14起部分商品微調5元。

彰化阿泉爌肉飯今晚公告將漲價。記者林敬家/攝影

位於彰化成功路，由第3代經營的「阿泉爌肉飯」，一直深受到許多饕客喜愛，也是大批觀光客必踩的名店，去年10月中內部裝修暫停營業，直到11/2重新開張強勢回歸，又恢復當天一早就店內外就坐滿，外帶總是出現排隊人龍的盛況。

彰化市知名的阿泉爌肉飯大啖爌肉飯。記者劉明岩／攝影

不過，業者今在臉書官張貼漲價公告說，「你們的支持一直是小店努力、進步的原動力！小店也一直秉持著共體時艱、同甘苦的精神來服務大眾」，但業者指出「大環境的驅使，原物料經過幾次的成本波動，故不得已必須微調幾樣商品的價格，小店將於1月14日起部分商品微調5元」造成不便深感抱歉，還請各位饕客們見諒。

圖／翻攝自阿泉爌肉飯

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