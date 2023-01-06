快訊

美12月就業降溫…Fed可望縮小升息幅度 道瓊期指漲逾1%

全球疫情剉咧等？陸客報復性出國 「這些國家」卻成最大贏家

雲林小五男童曾寫信求助…屋被拆光變空地 5口擠老宅過活

要漲價了！ 彰化80年老店「阿泉爌肉飯」宣告1/14調漲部分商品

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
記者劉明岩、林敬家／攝影
記者劉明岩、林敬家／攝影

彰化在地知名「阿泉爌肉飯」80年老店，今(6日)下午突在臉書張貼公告，受到原物料成本波動的影響，不得已必須調整價格，自1/14起部分商品微調5元。

彰化阿泉爌肉飯今晚公告將漲價。記者林敬家/攝影
彰化阿泉爌肉飯今晚公告將漲價。記者林敬家/攝影

位於彰化成功路，由第3代經營的「阿泉爌肉飯」，一直深受到許多饕客喜愛，也是大批觀光客必踩的名店，去年10月中內部裝修暫停營業，直到11/2重新開張強勢回歸，又恢復當天一早就店內外就坐滿，外帶總是出現排隊人龍的盛況。

彰化市知名的阿泉爌肉飯大啖爌肉飯。記者劉明岩／攝影
彰化市知名的阿泉爌肉飯大啖爌肉飯。記者劉明岩／攝影

不過，業者今在臉書官張貼漲價公告說，「你們的支持一直是小店努力、進步的原動力！小店也一直秉持著共體時艱、同甘苦的精神來服務大眾」，但業者指出「大環境的驅使，原物料經過幾次的成本波動，故不得已必須微調幾樣商品的價格，小店將於1月14日起部分商品微調5元」造成不便深感抱歉，還請各位饕客們見諒。

圖／翻攝自阿泉爌肉飯
圖／翻攝自阿泉爌肉飯

延伸閱讀：

1/7補班日小確幸！ 15家咖啡、手搖甜品「補班優惠」 全家霜淇淋、翰林奶茶、閃電咖啡統統買1送1

王品7品牌新春優惠！ 「品田牧場」打卡送霜淇淋、「hot 7」籤籤有獎、3大中餐玩轉盤搶福袋

爌肉飯 饕客 觀光 彰化美食

相關新聞

要漲價了！ 彰化80年老店「阿泉爌肉飯」宣告1/14調漲部分商品

彰化在地知名「阿泉爌肉飯」80年老店，今(6日)下午突在臉書張貼公告，受到原物料成本波動的影響，不得已必須調整價格，自1/14起部分商品微調5元。 位於彰化成功路，由第3代經營的「阿泉爌肉飯」，

1/7補班日小確幸！ 15家咖啡、手搖甜品「補班優惠」 全家霜淇淋、翰林奶茶、閃電咖啡統統買1送1

因應春節連續假期，明天(1/7)需補班一天！ 為緩解上班族、學生們的憂鬱心情，超商、手搖飲料甚至速食店都紛紛祭出「補班日優惠」，四大超商不約而同祭出咖啡組合優惠、全家更推霜淇淋買一送一，還有星巴克、閃電咖啡、翰林奶茶買一送一，連怡客點心、摩斯早餐、酷聖石冰淇淋都有優惠，15家咖啡、手搖甜品「補班優惠小確幸」追起來！

王品7品牌新春優惠！ 「品田牧場」打卡送霜淇淋、「hot 7」籤籤有獎、3大中餐玩轉盤搶福袋

新春快來吃美食試手氣！ 王品集團旗下美食7品牌優惠齊發，1月份推出各式用餐優惠，「品田牧場」新開店打卡就送霜淇淋、「hot 7」線上抽籤送鐵板料理、「初瓦」線上許願送起司熔岩爆鍋蒸蛋，以及三大中餐品牌

天冷吃和牛！東京純豆腐新推「和牛純豆腐」只賣2個月 拍照打卡再抽免費雙人套餐

拍照打卡請你吃雙人套餐！在日本擁有近40間店舖的日本豆腐鍋第一品牌「東京純豆腐」推出冬季限定新品「和牛純豆腐」，搭上冬天吃鍋熱潮，更同步在臉書專頁開啟「拍照上傳抽好禮」活動，拍照打卡就有機會免費獲得一

「今天」吃國王派正夯！精選4間法式甜點推出「新年限定國王派」 陪你幸運一整年

從聖誕熱門到過新年，法國的傳統甜點「國王派」正夯！關於國王派該哪天吃大家議論紛紛，依據傳統通常會在每年的1/6（天主教的主顯節當天）家庭團聚時玩的一種小遊戲。如果吃到藏在國王派中的瓷偶，就可以戴起王冠當「一日國王」，也代表著未來一整年都會獲得幸運。國王派以千層酥外皮和奶油杏仁餡製成，不過傳承到今日有許多法式甜點商家推出不同口味的版本，Oddle總編精選4間必吃國王派推薦，陪你幸運一整年！

超豪華！必勝客推「烏魚子鮑魚干貝比薩」 限量7000份

金兔年到來，必勝客特別推出以金元寶、干貝、炸蝦、烏魚子等食材，推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，以及全台限量7,000份「奢華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。