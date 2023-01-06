王品7品牌新春優惠！ 「品田牧場」打卡送霜淇淋、「hot 7」籤籤有獎、3大中餐玩轉盤搶福袋
新春快來吃美食試手氣！ 王品集團旗下美食7品牌優惠齊發，1月份推出各式用餐優惠，「品田牧場」新開店打卡就送霜淇淋、「hot 7」線上抽籤送鐵板料理、「初瓦」線上許願送起司熔岩爆鍋蒸蛋，以及三大中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」年菜優惠接力，大推推出「兔年新春搶福袋」活動。
品田牧場
品田牧場1月連開2家新店，桃園家樂福八德店預計於1/10開幕，緊接著1/17則有雲林家樂福斗六店登場，同步推出，1/30至2/24期間，平日可享第2套套餐6折，開幕當月打卡贈霜淇淋。
hot 7
hot 7鐵板燒於即日起至2/17推出「紅兔大展 好運hot 7來」，進入LINE官方帳號點擊活動連結，每周可抽一次「食運籤」，獎項包含香煎雞腿排、香煎鯖魚、金沙雙魷等多種菜色，籤籤有獎。
初瓦
初瓦韓式料理於臉書活動貼文留言製作專屬祈願卡，即日起至2/14，於初瓦到店消費滿1,499元並出示祈願卡畫面，即贈送「起司熔岩爆鍋蒸蛋」1份(價值180元)。
來滋烤鴨
外帶烤鴨專賣店加菜優惠接力開跑，即日起至1/20，透過Uber Eats下單外送，單筆消費滿800元，免費加菜蔥爆蠔油牛一份，1/31前下載全聯PX Pay領取優惠券，單筆消費滿500元出示券面，加碼送醬香鴨翅一份。
享鴨、莆田、丰禾台式小館
新年來吃美食試試手氣，王品3大中餐品牌在春節推出「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上，大年初一訂位並符合活動資格的人，還有機會獲得價值超過兩萬的新春大福袋；於1/22至2/5年初一到元宵節，至「享鴨」、「莆田」內用消費滿1,500元、「丰禾台式小館」內用消費滿1,000元，可玩轉盤遊戲試手氣，最大獎可獲雙人套餐五折券！
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