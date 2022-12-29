快訊

高雄大寮街頭傳槍響！2男受傷緊急送醫 凶嫌逃逸

台中母子遭公車輾斃 家屬心碎5點聲明：警方處置完全違反常理

史上最重！國泰世華銀頻當機 金管會重罰1200萬、總座減薪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年宵夜哪裡吃？ 王品6品牌「加開宵夜場」 火鍋、麻辣鍋、燒肉「輕鬆吃到飽」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

準備告別2022年，為方便跨年民眾迎接2023並且好好享受美食，王品集團集結旗下6大品牌應援，讓大家一起圍爐或開烤，邊吃美食邊跨年更舒服，同步幫大家整理王品6大品牌各門市跨年延長營業資訊！

肉次方。圖／王品集團提供
肉次方。圖／王品集團提供

平價火鍋霸主「石二鍋」開放台北士林中正旗艦店讓大家一路吃到凌晨；燒肉吃到飽「肉次方」全台3間門店全力開烤，從12/30起至元旦當天，連3天加碼開到半夜1點；「尬鍋」12/30及12/31皆營業至凌晨1點半、「和牛涮」也是連兩天營業至凌晨2點；而麻辣鍋品牌「青花驕」、「嚮辣」則加開宵夜場、延長營業時間到凌晨3點，就是要讓粉絲們能吃個盡興。

青花驕。圖／王品集團提供
青花驕。圖／王品集團提供

如果訂不到位也別失望，王品還提供門店外帶加菜優惠！「嚮辣」12/19起至2023/1/2，凡外帶指定鍋底，即贈安格斯雪花牛或活菌梅花豬一份。而迎新年吃甜甜，「肉次方」到明年1/3，期間限定草莓冰淇淋，自由搭配跳跳糖、飛機餅、巧克力等配料，打造專屬聖代超療癒。

和牛涮。圖／王品集團提供
和牛涮。圖／王品集團提供

圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

延伸閱讀：

星巴克買一送一！ 12月「跨年優惠」指定飲品買1送1、抹茶新品第2杯半價、全品項折30元

1位難求的「 饗饗」進駐新北宏匯全新開幕！12／20搶先訂位，爽吃鮮蝦螃蟹等異國百匯

相關新聞

2023新年伴手禮！花神、星巴克、點點心聯名八結蛋捲&精品糕餅推薦

2023/1/21就是除夕夜，一路從1/20（五）放到1/29（日）總共十天，也代表除了出門走春，也多了很多拜訪親朋好友的機會。伴手禮物色好了嗎？送個好吃又好看的新年禮盒，把新年的喜氣分享給大家！

跨年宵夜哪裡吃？ 王品6品牌「加開宵夜場」 火鍋、麻辣鍋、燒肉「輕鬆吃到飽」

準備告別2022年，為方便跨年民眾迎接2023並且好好享受美食，王品集團集結旗下6大品牌應援，讓大家一起圍爐或開烤，邊吃美食邊跨年更舒服，同步幫大家整理王品6大品牌各門市跨年延長營業資訊！

冰淇淋、桶冰買1送1！COLD STONE新年優惠出爐

連鎖冰淇淋「COLD STONE」2023年上半年會員優惠出爐，凡是會員可享冰淇淋、Mine桶裝、飲品買1送1等不同優惠...

限時7天「起士免費加倍」！漢堡王「水牛城系列」回歸

繼今年1月推出「水牛城重磅系列」後，漢堡王自1月4日起，將再推出6款「水牛城系列漢堡」。當中除了經典口味之外，還有水牛城...

肉肉控衝！「牛角燒肉食堂」進駐誠品南西，開幕限定88折吃最正宗的日本燒肉

又有新開店啦！源自日本規模最大的、最知名的燒肉店「牛角日本燒肉專門店」，店鋪將「牛角次男坊燒肉丼飯專門店」升級為「牛角燒肉食堂」，並於12/27盛大開幕，即日起至12/29也有開幕慶活動，點選指定定食

新莊人吃爆！「海底撈」插旗新莊有跡可循，網友讚：吃起來

新莊人準備吃爆！海底撈將插旗新莊宏匯廣場，雖然官方尚未釋出消息，但已有網友在臉書社團討論，且在人力銀行頁面上也出現宏匯店的徵才。新莊宏匯海底撈目前正在籌備中，各分店籌備時間不一，至於何時開幕就靜待海底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。