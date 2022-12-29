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跨年宵夜哪裡吃？ 王品6品牌「加開宵夜場」 火鍋、麻辣鍋、燒肉「輕鬆吃到飽」
準備告別2022年，為方便跨年民眾迎接2023並且好好享受美食，王品集團集結旗下6大品牌應援，讓大家一起圍爐或開烤，邊吃美食邊跨年更舒服，同步幫大家整理王品6大品牌各門市跨年延長營業資訊！
平價火鍋霸主「石二鍋」開放台北士林中正旗艦店讓大家一路吃到凌晨；燒肉吃到飽「肉次方」全台3間門店全力開烤，從12/30起至元旦當天，連3天加碼開到半夜1點；「尬鍋」12/30及12/31皆營業至凌晨1點半、「和牛涮」也是連兩天營業至凌晨2點；而麻辣鍋品牌「青花驕」、「嚮辣」則加開宵夜場、延長營業時間到凌晨3點，就是要讓粉絲們能吃個盡興。
如果訂不到位也別失望，王品還提供門店外帶加菜優惠！「嚮辣」12/19起至2023/1/2，凡外帶指定鍋底，即贈安格斯雪花牛或活菌梅花豬一份。而迎新年吃甜甜，「肉次方」到明年1/3，期間限定草莓冰淇淋，自由搭配跳跳糖、飛機餅、巧克力等配料，打造專屬聖代超療癒。
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