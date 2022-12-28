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星巴克買一送一！ 12月「跨年優惠」指定飲品買1送1、抹茶新品第2杯半價、全品項折30元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克買一送一來了！2022年接近尾聲，為大家送上12跨年優惠活動，參與星巴克數位體驗簡單享全品項買一送一，有指定飲品買一送一、抹茶新品第二杯半價，還有飲品現折30元等優惠，咖啡控們手刀下單，一路喝到2023！

⬤ 星巴克「那堤、焦糖瑪奇朵」foodomo買一送一

星巴克即日起至2023/2/10，每週三~五 (1/25-1/27除外)，只要在外送平台foodomo購買二杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤或焦糖瑪奇朵」，就可享有買一送一優惠！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

⬤ 星巴克新品 foodomo第二杯半價

即日起至2023/1/17只要在外送平台foodomo購買二杯特大杯冰熱/風味一致的「栗香蒙布朗風味那堤或茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，即可享第二杯半價優惠。

茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供
茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

⬤ 星巴克栗香蒙布朗風味、香草風味那堤 foodpanda第二杯半價

即日起至2023/1/9只要在外送平台foodpanda購買二杯特大杯冰熱/風味一致的「栗香蒙布朗風味那堤或香草風味那堤」，可享第二杯半價優惠。

栗香蒙布朗風味那堤。圖／星巴克提供
栗香蒙布朗風味那堤。圖／星巴克提供

⬤ 星巴克LINE官方帳號 全品項現折30元

星巴克即日起至12月31日推出LINE 官方帳號喜好調查問卷填答獎勵活動，活動期間只要到星巴克LINE官方帳號點擊主選單「喜好調查」，完成問卷填答就會收到星巴克LINE帳號發送的「全品項大杯(含)以上飲料30元抵用券」1張，票券將存放於星巴克LINE帳號主選單「我的優惠>其他優惠」中。每個LINE帳號限獲得一次、票券兌換期間為獲券日+14天。

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星巴克 LINE 買一送一 foodpanda 聖誕節

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