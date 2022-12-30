跨年優惠快追！「10大速食+6大飲料」麥當勞、漢堡王、繼光香香雞、康青龍、春陽茶事統統「買一送一」

迎接2023跨年倒數要來了！ 不管你是有計畫與一群朋友相約慶祝，還是天氣寒冷只想宅在家，幫大家整理各大速食業者及手搖飲料的「跨年限定優惠」，例如麥當勞外送不間斷、肯德基爽吃1元炸雞和蛋撻、繼光香香雞買1送1等，舉行速食狂歡派對還能省荷包，看完這篇立馬準備下單囉！

速食優惠

●麥當勞

圖／聯合報系資料照

麥當勞歡樂送網路訂餐有獨家優惠，即日起至2023/1/10，訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤「買1送1」。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。同時，官方提醒：跨年期間維持正常營運，提供消費者便利的外送服務；惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間，敬請體諒。

●肯德基

圖／取自肯德機官網

肯德基預定快取爽吃「1元炸雞和蛋撻」提供多組隱藏優惠代碼抗漲，活動加碼延長至2023/1/31，使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐加1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐加1元多1個原味蛋撻；而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費。還有最低42折起的多組隱藏優惠代碼被挖出，肉控開吃5塊炸雞桶「40451」275元；「40435」青花椒咔啦雞腿堡套餐135元；「22855」爽吃咔啦雞腿堡和點心盒套餐130元。

●漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王歲末即日起至12/31，也加碼7款「買1送1」大吃優惠到月底，包括經典熱銷小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、辣薯球(大) 、可樂(大)共7種美味通通買1送1。預告明年2023/1/4至1/10推出「欠吃起士週」，只要點購有含起司的漢堡，通通直接起司免費加2倍！

●拿坡里

圖/拿坡里提供

拿坡里即日起至2023/1/3重磅推出「2台斤腿排桶」，祭出約74折優惠、超值價349元（原價468元），而且整桶都是雞腿排，讓大家不用搶。提醒大家是拿坡里炸雞專賣店限定才買得到，建議可以撥打電話預訂餐點、或是線上訂餐還可先完成付款，再到店取餐比較節省排隊時間喔。

●必勝客

圖／必勝客提供

必勝客即日起至2023/1/2，訂購白蘭地牛排干貝比薩＋另一個比薩（外帶為大比薩、外送為小比薩）＋可樂1.25L一瓶，再加上全新「嘉年華海陸起司拼盤」，限時優惠價僅1,579元。另，2023/1/3前，「Hot燒站」點購任一款XL套餐，有夏威夷、哈辣墨西哥、彩菇鮮蔬、明太子脆雞、超級總匯、紅醬海鮮等6種口味手工個人比薩可選擇，搭配副食烤雞（1腿1翅）、薯條及飲料，通通享有「第二套6折」。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至12/31於全門市推「摩斯咖啡、拿鐵咖啡第2杯半價」，還有「椪糖雲朵拿鐵咖啡」及「摩斯馥樂白（限店販售）」可享「單杯現折20元」；加碼在MOS Order APP推「摩斯咖啡買10送10」、「摩斯咖啡、拿鐵買5送3」，並開放跨店領取、轉贈親友。

●達美樂

圖／達美樂提供

達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽。

●繼光香香雞

圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞跨年大手筆人氣餐點「買1送1」，即日起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」有「買1送1」，至2023/1/2，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅可享「買1送1」優惠。

●bb.q CHICKEN

圖／bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN即日起至2023/1/5推出「歡聚食嗑炸雞餐」，bb.q調味半雞二份＋去骨炸雞1份＋韓式披薩1份＋氣泡飲料2罐，可享期間限定優惠價1313元(原價1463元)，現省150元；活動期間只要透過「享聚卡APP」消費「歡聚食嗑炸雞餐」，還可獲得50元「享聚卡APP」折價券兩張。

●Mister Donut

圖／Mister Donut提供

Mister Donut甜甜圈即日起至2023/1/2，任選10入299元，提醒大家限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送、外賣及預訂服務不適用喔。

手搖飲料優惠

●康青龍

圖／康青龍提供

康青龍於12/30至2023/1/2連4天祭出「買1送1」優惠，凡買「芋圓相思鮮奶茶」1杯就送超人氣「沁心金萱」1杯，最多買8送8，須於APP「好康優惠」先領券，每人每天可領2張，即領隨用秒開喝。

●春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事即日起至2023/1/2於官方LINE帳號推出每日可抽獎2次，有機會抽中「原茶系列買1送1」、「11元大杯檸檬蜜烏龍」、「檸檬蜜烏龍第2杯10元」、「桂花蜜烏龍第2杯10元」、「黑糖珍珠鮮奶免費升級大杯」、「全品項大杯折10元」、「冬季限定飲品第2杯7折」及「免費加料」等優惠。

●茶湯會

圖／茶湯會提供

茶湯會於12/31限時1天祭出「買2送1」優惠，只要於全門市購買冬季限定飲品任2杯，即可多喝指定輕飲系列飲品1杯，冬季限定飲品有薑汁系列、桂圓紅棗茶及紫米系列，輕飲系列則有素妍紅、小茉莉、觀音韻、冰萃清等選擇。

●翰林茶館

翰林茶館於12/31限時1天祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」優惠，數量有限、售完為止。

●Tplus茶加

Tplus茶加於12/31至2023/1/2限時3天祭出「金鳳烏龍拿鐵買1送1」優惠，只要出示繼光香香雞會員畫面或報電話，即可享有優惠，每店限量50組，數量有限、送完為止。

●ikari怡客

圖／ikari怡客提供

ikari怡客即起至2023/1/3推出紅色黑色買一送一，只要身穿代表「紅」茶拿鐵的「紅色」或「黑」芝麻豆奶的「黑色」，到全台怡客門市即可享有「紅茶拿鐵、黑芝麻豆奶及經典美式買一送一」。

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