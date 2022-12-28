肉肉控衝！「牛角燒肉食堂」進駐誠品南西，開幕限定88折吃最正宗的日本燒肉
又有新開店啦！源自日本規模最大的、最知名的燒肉店「牛角日本燒肉專門店」，店鋪將「牛角次男坊燒肉丼飯專門店」升級為「牛角燒肉食堂」，並於12/27盛大開幕，即日起至12/29也有開幕慶活動，點選指定定食可享88折優惠，營養均衡又好吃，肉肉控先衝啦！
來自日本規模最大的燒肉店！「牛角燒肉食堂」於12/27正式插旗台北誠品南西店，即日起至12/29，點選指定定食現打88折，包含鉄板牛五花定食、鉄板鹽蔥牛五花定食、鉄板豬五花定食、鉄板豬梅花定食等。每份定食除了現烤美味燒肉外，還會附上鮮蔬沙拉、季節小菜，吃肉配菜不會膩，兼顧營養與健康。
牛角燒肉食堂 台北誠品南西店
地址：台北市中山區南京西路14號B1F營業時間：11:00–22:00（週五六營業至22:30）
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