肉肉控衝！「牛角燒肉食堂」進駐誠品南西，開幕限定88折吃最正宗的日本燒肉

最狂的一公尺比薩組合要回歸了！ 必勝客自浮誇的「一公尺派對巨飽盒」推出引爆話題，於今年8月份賣爆限量1.5萬組，沒想到必勝客沒有在跟各位開玩笑，這回竟選在2023年開工日1/3星期二中午，將在信義區挑戰瘋狂「史上最長20公尺比薩」巨飽開趴！

2022-12-27 15:28