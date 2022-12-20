台韓「八色烤肉mini」第二家在高雄新開幕！買套餐送飲料，還有「豆火콩불」聯名獨賣料理

台韓合作的「八色烤肉mini」全球第一家門市在8月在台北101登場後，不到半年第二家門市已在南台灣高雄漢神巨蛋正式開幕。即日起至12月21日，每日限量購買任ㄧ套餐送飲料，還有聯名韓國 「豆火콩불」推出「豆芽炒豬肉」套餐，搶先爽吃道地韓式料理。

圖／八色mini提供

「八色烤肉mini」係由韓國知名「八色烤肉」韓式燒肉品牌與台灣創辦人張少綱歷經2年籌備共同新創的燒肉品牌。而八色烤肉顧名思義就是以八種醃漬不同口味的燒肉（包含人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖啡、大醬與辣椒）並嚴選高等豬五花為基底肉，每一口絕對都能讓消費者大飽口福，而現在八色烤肉mini主推1人「滋滋火烤盤獨食料理」，保證可以吃飽飽又能吃到多種口感。

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南台的第二家店目前已於12月19日正式在高雄漢神巨蛋B1美食新開幕，2023年更有計畫前往日韓等地開店，繼續把美味傳遞。最後現在即日起至12月21日，每日前50組，購買任一套餐就免費贈送飲品三選一，獨家聯名韓國「豆火콩불」的「辣豆芽炒豬肉」套餐，每套售價260元，限量販售至2023年1月19日，快把握機會。疫後新美食習慣，一人吃飯當道，好好享受「獨食」吧。

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