新莊人吃爆！「海底撈」插旗新莊有跡可循，網友讚：吃起來
新莊人準備吃爆！海底撈將插旗新莊宏匯廣場，雖然官方尚未釋出消息，但已有網友在臉書社團討論，且在人力銀行頁面上也出現宏匯店的徵才。新莊宏匯海底撈目前正在籌備中，各分店籌備時間不一，至於何時開幕就靜待海底撈的好消息了！
新莊人不用再跑板橋吃啦！海底撈在人力銀行的「新莊宏匯籌備店」徵才吸引網友目光，看來新莊店有譜了！確切的開幕日期就等官方釋出。而海底撈火鍋最廣為人知的特色除了對岸道地口味外，多樣貼心的服務也讓顧客頻頻光顧，像是哈根達斯冰淇淋隨你吃、免費美甲、按摩椅、照片印刷等，用餐前還會提供圍裙、髮圈、手機用塑膠套及酒精棉片等，暖呼呼的美食加上暖心的服務，也是品牌廣受喜愛的原因。
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