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要命不要錢！ 嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自阿池魷魚肉羹FB、嘉義綠豆大小事社團
圖／翻攝自阿池魷魚肉羹FB嘉義綠豆大小事社團

嘉義市文化路夜市一間60年老店「阿池魷魚肉羹」，最近宣布將在明年1月底歇業，消息一出讓不少饕客感到惋惜。據了解，老闆表示，雖然店面年收破千萬，不過老闆娘近期身體狀況亮紅燈，再不休息的話，錢只能用在醫院上，因此讓夫妻倆決定忍痛關店。

圖／翻攝自阿池魷魚肉羹FB
圖／翻攝自阿池魷魚肉羹FB

開業至今已有60年，位於嘉義西區文化路夜市的「阿池魷魚肉羹」，是當地人從小吃到大的美食。近日在臉書投下震撼彈：「感謝親愛的顧客，60年來對本店的照顧，本店將於112年1月31日歇業，再次感謝各位的支持，謝謝您！」

圖／翻攝自阿池魷魚肉羹FB
圖／翻攝自阿池魷魚肉羹FB

消息曝光後，令許多當地人和饕客們倍感惋惜，紛紛到粉專留言，「好吃的魷魚肉羹就這樣落幕了，希望會有奇蹟的一天」、「祝老闆娘早日康復，平安健康」、「好吃的餐點，以後只能刻印在腦海裡了」、「可口美味的阿池魷魚羹只能留在夢中回憶」、「祝老闆娘身體早日康復」。

圖／翻攝自嘉義綠豆大小事社團
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