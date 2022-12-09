嘉義老醫生館變身民宿、甜點店！加碼曝光阿里山絕美民宿，看日出毛孩不獨漏

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-09-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 4 個景點，其中包含 十方山水 SunSweetHouse、金元香 餐飲.高山茗茶.（假日精緻套餐）、Antik 旅館。

前陣子，因為帶阿美南下參加婚宴，順道安排了一趟阿里山行，再回到嘉義市區吃喝玩樂。雖然沒特別安排什麼行程，但就是到處走走、感受山嵐、體驗看日出的感動，也沈浸了一遭老宅氛圍訴說的種種故事。分享這一趟來自嘉義的慢步旅行，期待你們也喜歡這樣「鬆」到不行的玩樂步調哦！

超過十年沒有在上到阿里山，這一次的上山行，內心真的有滿滿的悸動。原本聽朋友說，阿里山的路不好開，所以我們放棄了自行上山的想法，和朋友一行人決定包車前往（後來發現其實路沒有印象中那麼難開了，想開車還是可以！）

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如果不想開車、不想包車的話，也可以從嘉義高鐵站，搭乘台灣好行 7329 公車上山，在隙頂站下車即可哦（台灣好行可以帶狗狗，記得裝籠）。不過，因為森林遊樂區沒辦法帶狗狗，所以我們決定就在半山腰處帶阿美走走就好。

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第 1 天

十方山水 SunSweetHouse | 1 小時

這是一間藏在雲端的民宿！！！☁️🌞

實在太喜歡這個山景了⛰️我真的是山派呀🥰

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✿ﾟ房型

我們入住時，寵物房只有一間，房名是「無憂快樂窩」，而且官網上沒有資訊，要自行私訊老闆訂房。我們入住的房價是兩人房價 5500 元（有平假日、淡旺季之分，建議自行詢問），加人需要額外加價。

室內環境還算乾淨清新，尤其寵物房又在新的建物裡，所以整體來說滿新穎的。房間不大，但採光非常好；最重要的是，有一座超大陽台（只能說老闆很知道他們的優勢🤣）。我印象最深刻的還有，這間房間的插座有夠多，跟朋友出遊不用搶插座。

另外，也有些人疑惑，怎麼和自己曾經入住時的裝潢不太一樣？因為十方山水有舊棟和新棟，我們到訪時，還看到有更新的建築尚未完工，非常期待之後的發展☺️

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✿ﾟ戶外環境

十方山水的位置很好，我覺得它就剛好座落在被山群包圍的一角，還恰巧面對兩座山的凹陷處，可以親眼見到朝陽升起🥺戶外也有超大露台，可以欣賞山嵐，心裡真的會充滿澎湃的感動。對了，戶外有兩隻黑狗狗，不太確定是不是民宿的狗狗還是浪浪，看到阿美會想過來聞聞；其中一隻會吠叫，沒遇到攻擊行為，但帶狗狗還是要注意。

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✿ﾟ早餐

早餐是中式的稀飯配菜，時間有點久了，沒有太大的印象。但記得炒高麗菜很甜，豆腐很香。btw 餐廳沒辦法帶狗狗哦！

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✿ﾟ服務感受

闆娘還滿親切的，不過其實除了Check in 和 Check out 之外，都不會特別遇到🤣尤其寵物房型在新建的隔壁棟，所以出入都是自己來來去去。不過，從他們只有一間友善房型可以知道，是給家長出門時一個方便的美景民宿啦～

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✿ﾟ毛孩清潔費：1000元/隻/每晚

須自備寵物睡墊、毛巾等用品。

金元香 餐飲.高山茗茶.（假日精緻套餐） | 1 小時

雖然只簡單拍了一張照片，但還是想特別點出來介紹這家❤️

因為沒有開車上山，我們很擔心晚上用餐的問題。我用 Google Map 搜尋了一下，發現距離十方山水走路只要五分鐘處，有一家叫做「金元香」的定食套餐，評價還不錯。先是用臉書訊息詢問了老闆是否可以帶狗狗，老闆表示沒有問題；不巧，看了營業時間，恰巧我們上山的這天沒有營業，本來有些惋惜，但老闆竟然表示，如果我們願意的話，他其實可以為了我們營業。

OMG 我有聽錯嗎？這個老闆怎麼會這麼暖心。總之，就這樣，我們一行四人就訂了餐點，和老闆約定好用餐時間並準時抵達。

入店時，我並沒有抱著什麼期待，只想著求頓溫飽也就算了，直到餐點上桌。豬腳之大塊，燒肉套餐肉量之多，幾乎都是外面同樣亞格的兩倍之多，讓我們四人全都驚呼。除了份量多之外，這兩道主食也非常好吃，豬腳鹹香下飯，軟Q筋不硬；燒肉的厚薄度，切得恰到好處，外皮微酥，吃得出廚藝手路非常好。

除了主餐之外，每一道配菜簡單家常，卻都吃得到來自幸福的家的感覺。餐前沙拉、飯後水果優格、還有隨餐附上的飲品，都能感覺用心。上面說的每份套餐只要 350 元，在阿里山上，用料實在、烹調好吃，覺得這個錢花得很值得！

大大推薦給路過的民眾，要去試試他們家的餐點。

第 2 天

Antik 旅館 | 1 小時

60年的復古風老宅再 +1！

這次和朋友一起去嘉義，找到這間很有味道的毛孩友善民宿，推推超好拍👍🏻而且老物都很有質感。管家有跟我們分享，這老屋的前身是一棟醫館，後來隨著時代更迭，決定重新整理後，改建為民宿性質，和更多綠人分享這個空間。

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✿ﾟ房型

我們一行六人住二樓的 4 號房及三樓的3 號房，是獨立衛浴大套房，以人頭計價，一位1500元。兩間房間的格局及風格截然不同，但都非常有特色，看得出老闆在裝潢上的用心，不禁讓人期待每次住進不同的房間，都能感受不一樣的氛圍🥰圍繞著各種老物，很舒服。夜色漸暗後，室內光線沈穩偏暗，是很好睡的那種，柔柔軟軟的，像家一樣。不過，要特別提的是，為了環保，民宿不會主動提供牙刷、牙膏，如果有需要要提前跟管家說哦！

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✿ﾟ戶外環境

Antik 在小小巷弄內，離夜市非常近。等預約成功後，管家會提供用完整的地址。戶外綠意盎然，有大片玻璃落地窗，往內望去就會看到很多古物，是很有格調的美。

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✿ﾟ公共空間

一樓的公共空間，有老闆從國外帶回的選物。就是公共區域那座很有味道的長餐桌及吊燈。而且各式各樣的餐具備齊，碗盤、杯子樣樣都別出心裁，可以把餐點襯得更美味可口。

即使懶得洗手作羹湯，也可以像我們一樣到隔壁夜市買回來裝盤共享😋我們當天晚上在夜市買了好多食物，擺盤一起吃，超超超棒😆每次都覺得「吃」，是跟朋友出門住的真諦欸！（到底多愛吃…）我每次出去玩都最期待這一 Part🤪小阿美也是！

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✿ﾟ感受

遇到的管家很熱心和我們介紹周遭環境，推薦一些可以帶狗狗的地方。我們沒有遇到老闆和闆娘，不過在訊息詢問過程中，都很貼心地給我們訂房建議。

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✿ﾟ毛孩清潔費：500元/隻/每晚

須自備毛孩用品、寵物不可上床

桃城豆花-光華路 | 1 小時

阿美帶你到文青醫館吃豆花啦.ᐟ不知道大家是「糖水派」還是「豆漿派」？

我自己是自從吃過豆漿豆花之後，就再也回不去了🤪

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✿ﾟ環境

桃城豆花很沒有商業感，如果不是門口的人潮引起注意，實在很難發現它的存在。之前就知道是醫館改建，但一走進去，看到櫃檯真的有掛號櫃檯的既視感，很酷！

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整棟建築大多是磨石子地板，是一棟很文青風的老宅，讓鋼筋自然裸露、斑駁的紅磚自然露出，室內桌距也非常寬敞，還有戶外露天庭院，裡裡外外充滿綠意，整理得很有韻味，是個彷彿會自己說故事的空間。

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✿ﾟ餐點

豆花可以選豆漿或糖水湯底，料則有紅豆、綠豆、花生、薏仁、珍珠等等；豆漿豆花的表現很不錯，豆味很香、珍珠吃起來也Q彈。我本來以為這裡只賣豆花，想不到還有一些歐式早午餐，選了一個「帕瑪森松露圓舞曲」，我也愛他的酸麵包❤️

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✿ﾟ寵物友善

牽繩可落地；不太確定可否上椅，有需求再自行詢問哦(⁎˃ᴗ˂⁎)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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