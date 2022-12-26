2公分厚限量牛舌「開丼」吃得到！還有3層150克海膽必吃
知名燒肉定食品牌「開丼」即日起推出限定「厚切牛舌鐵板定食」，不僅吃得到2公分超厚牛舌外，人氣「爆膽王丼」也限定於西湖與北車店開賣，一份要價1,190元，快搶吃了！
「開丼」是主打燒肉鐵板定食的燒肉品牌，尤其澳洲和牛牛舌高達厚度2公分，配上獨門開丼招牌燒肉醬，入口即化再搭配香辣涼拌韭菜，微辣口感絕對讓燒肉襯托醬香酒的美味。即日起至2023年1月19日限量販售。
而開丼的人氣必吃的絕對是「爆膽王丼」，把燒肉片撲滿後再放上三層厚的150克海膽，最後再淋上鱒鮭魚卵及新鮮蛋黃，口感一口吃下超豐富，非常下飯，真的會吃到一口都不剩，絕對是「海膽控」的最愛，不過值得注意的是，現在只有在西湖店與北車店限量販售。冬天快揪團吃熱騰騰的美味燒肉吧。
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