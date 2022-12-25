史上最高CP值！雙北首家「火烤築間」插旗新店，火烤兩吃爽嗑「A5和牛、巨無霸草蝦」，還有蔬食、霜淇淋吃到飽
新店的新店！號稱最高CP值的「築間幸福鍋物」插旗新店小碧潭，再升級雙北首家最強「火烤築間」，不僅有鍋涮肉，還能讓你烤，火鍋、燒烤一次滿足。開幕期間還有臉書活動贈送「肉肉/海鮮9選1券」，超過30款海陸澎湃套餐及無限量蔬食自助吧，讓你吃飽飽、手腳都溫暖！
插旗新店小碧潭！雙北首家「火烤築間」將於12/29開幕，提供火鍋及燒烤兩種美味吃法，更有超過30款海陸套餐及蔬食自助吧吃到飽，日本A5和牛、濕式熟成板腱牛、松阪豬、櫻桃鴨、巨無霸草蝦、生蠔統統有，飯後甜點還有明治冰淇淋、Hershey’s冰沙及進口霜淇淋，一餐直接抵一天。
且自即日起至12/26，凡至「築間幸福聚落」FB粉絲頁指定貼文按讚、分享並@三位好友留言即贈「肉肉/海鮮9選1電子券」，先領券、訂位坐等開幕啦！
築間幸福鍋物 京站小碧潭店
地址：新北市新店區中央路157號5樓營業時間：週一至四11:00-21:30、週五六11:00-22:00、週日10:30-21:30
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