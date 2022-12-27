史上最長！ 必勝客2023最瘋狂開工「20公尺比薩」巨飽開趴 信義區百位上班族來挑戰
最狂的一公尺比薩組合要回歸了！ 必勝客以浮誇的「一公尺派對巨飽盒」引爆話題，於今年8月份賣爆限量1.5萬組，沒想到沒有在跟各位開玩笑，必勝客這回打算在2023年開工日1/3星期二中午，預計在信義區推出「史上最長20公尺比薩」瘋狂挑戰！
最狂最有創意的比薩店「必勝客」將開辦史無前例的「究極最長巨飽Party」，選在2023開工日1/3星期二中午，在信義區現場打造史上最長的「20公尺比薩」，獨家一次擺出20組「一公尺派對巨飽盒」，饕客們都知道光是一組就能餵飽約8～10人，將邀請百位上班族參加究極最長巨飽Party，一起巨飽開趴、共享午餐派對。
必勝客也同步宣布超狂「一公尺派對巨飽盒」，將於2023年1月3日正式開賣，目前預定會在年底開放預購，詳情鎖定官方粉絲團！
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