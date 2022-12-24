5款草莓下午茶、雙色水冷杯！ 星巴克「栗香蒙布朗那堤」經典回歸 早鳥「這一招」搶先喝

接近一年尾聲，星巴克全門市於12/27將回歸2018年限定推出即熱賣這項「栗香蒙布朗風味那堤」經典，亦全新推出「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，搭配甜蜜草莓季，一口氣推出生乳捲、千層薄餅、起司貝果等5項草莓下午茶，還有吸睛bling to go雙色冷水杯、星巴克兔年新春禮等，多款新品準備讓星巴克鐵粉們幸福感爆棚！

栗香蒙布朗風味那堤。圖／星巴克提供

「栗香蒙布朗風味那堤」經典回歸，以香滑牛奶結合義式濃縮咖啡，最後擠上濃縮咖啡鮮奶油，再淋上栗香白巧克力糖醬，風味細緻溫潤，想要搶先喝，12/25至12/26使用星巴克APP行動預點搶先點購，每日限量全容量供應。另一口味新品「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，醇濃抹茶結合茉莉柑橘風味牛奶，讓抹茶尾韻帶有清新柑橘與茉莉花香。

茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

星巴克甜蜜草莓季5款草莓下午茶品項必嚐，包括去年熱銷回歸，捲入生乳鮮奶油、草莓丁和草莓果醬，加一顆完整草莓粉嫩可愛的「草莓生乳捲」；以經典千層薄餅皮，抹入混合草莓慕斯與夾入層層卡士達，酸甜多樣口感的「草莓千層薄餅」；內餡混合草莓果醬與乳酪的「草莓起司貝果」；討喜的貓咪吐司也成為「草莓法式吐司」，以及融合果香及優格的濃郁口感的「草莓優格飲」。

圖／星巴克提供

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同步於12/27上市的還有，顧客搶購、大膽五款雙色混搭的「bling to go冷水杯」，選用散發寧靜能量的各式藍色，鑲上品牌女神金屬章的「馬克杯」，最後，迎接2023兔年生肖，明年元旦將推出「兔屬不凡新春禮」，包括提袋、馬克杯、餐具組、隨行卡共四款品項，星禮程會員如於2023/1/1至1/3購買兔屬不凡新春禮一組，還可額外獲贈25顆星。

2023/1/1~2023/1/31，購買紙本飲料券乙本每本加贈好友分享券乙張；另於指定星巴克門市購買紙本飲料券乙本，加贈福兔提袋乙個(價值450元)及兔年紅包袋乙組(價值150元)。

圖／星巴克提供

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