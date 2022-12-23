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聖誕出任務！ 曾國城帶領「PaMi曾拌麵快閃店」現身板橋大遠百
睽違四年的見麵會來囉！ 12/25聖誕節當天下午1點半，有機會見到知名拌麵推手曾國城現身板橋大遠百，這回聖誕出任務中，將一一傳授曾粉們美味秘訣魔法，現場還有提供拌麵、米粉試吃，與聖誕小屋拍照上傳，即可獲得一份聖誕小禮！
曾國城表示：「疫情下已經四年沒有跟大家見『麵』了」，第一場回歸的見麵會選擇在板橋大遠百，也是因為難以忘懷四年前在這裡擔任一日店長的盛況，因此解封後第一時間就想回來幫大家煮麵，當天將展現多年做菜經驗，為大家示範一麵一米粉，用美食撫慰大家鬱悶許久的心情。
「PaMi曾拌麵快閃店」位於 Mega City板橋大遠百B1綠洲區，持續到12/27，攤位上除了不間斷提供拌麵、米粉試吃，還有優於以往的活動方案，年底囤貨就趁這一波，臨走前別忘記與聖誕小屋拍照上傳至FB or IG個人頁面，就可以免費獲得一份聖誕小禮！
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