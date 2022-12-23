辣控必追！ NENE Chicken「麻藥爽辣炸雞」新口味 加碼「隱藏版吃法」快吃爆

炸雞控、辣控開吃！ 韓國人氣連鎖炸雞品牌「NENE Chicken」帶來全新口味「麻藥爽辣炸雞」，除了香辣帶勁的炸雞醬料，還可以依個人喜好加上香菜，狂台韓混搭組合，更加碼推出「隱藏版吃法」，12/23起全台門市開吃，數量有限、售完為止。

圖／NeNe Chicken

NENE Chicken的爆辣新口味「麻藥爽辣炸雞」來了，引進韓國原汁原味的特製「最高辣度醬料」搭配酥脆炸雞，首賣還特別加贈超話題性的香菜來搭配，混搭成只有台灣地區才吃得到的全新風味炸雞。韓國當地喜歡加上「麻藥」來形容好吃的食物，意味著美味程度就像是中毒般讓人吃了還想再吃。

麻藥爽辣炸雞入口先是吃到經典韓式甜醬滋味，接著竄出辣感，挑戰嗜辣者的味蕾，每份還附贈新鮮香菜任搭，更加碼「隱藏版吃法」，推出了麻藥爽辣炸雞+韓式拳頭飯的限定版套餐，大家可以把炸雞醬汁加入充滿麻油香氣的白飯及韓式海苔，捏成一口吃形狀，沾著超辣醬料，也可以添加香菜，成為豐富有趣組合，實在是超欠吃。

圖／NeNe Chicken

圖／NeNe Chicken

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