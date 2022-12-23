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全台第5間「松屋」在這！ 今起試營運、27日正式開幕 跨完年也能來吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

喜歡吃日式牛丼的朋友必追！ 日本丼飯連鎖店「松屋」宣布台灣松屋第五間店「民權西路店」，開設在有台北捷運紅線、橘線交會的轉乘大站，靠近捷運站民權西路１號出口。

2018年，松屋正式登台，於新光三越南西店開設全台首店，但是在2021年8月，南西店結束營業後，目前在台共有4間門市，加上最新開設的全新門市「民權西路店」，目前台灣松屋在台灣有台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店及最新開幕的民權西路店，共5間門市。

民權西路店自即日起試營運至12/26，營業時間限定10:00~15:00、17:00~20:00兩時段，到了12/27正式開幕日，營業時間將正式改為 09:00~23:00，不過因應跨年檔期12/30將自09:00營業至翌日04:00，12/31更是營業23小時，自當日05:00營業至翌日04:00，屆時深夜仍在台北跨年的朋友，可以考慮來碗日本丼飯。

圖／翻攝台灣松屋fb
圖／翻攝台灣松屋fb

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