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麥當勞買1送1！優惠刮刮樂「OREO冰炫風買1送1、大蛋捲冰淇淋18元」限時開刮

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716授權、麥當勞提供
圖／IG@amos0716授權、麥當勞提供

吃好料迎大雪，明天(12/7)是二十四節氣中的「大雪」日，麥當勞將於當日推出「刮刮樂」活動，登入麥當勞APP，完成簡單步驟即可獲得專屬好康，像是OREO冰炫風買一送一、大蛋捲冰淇淋特價18元等甜蜜優惠，冷冷的天就要吃冰啊！愛吃甜食可別錯過啦。

蛋捲冰淇淋。圖／麥當勞提供
蛋捲冰淇淋。圖／麥當勞提供

甜滋滋過大雪！麥當勞將在12/7推出刮刮樂活動，登入麥當勞APP，點選專屬任務「大雪食分」，便可刮出OREO冰炫風買一送一、大蛋捲冰淇淋特價18元等多種浪漫「冰」紛禮，在大雪日品嘗甜蜜冰品，應景又能妝點美好心情。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

網傳大蛋捲冰淇淋是5圈半，而一般蛋捲冰淇淋是2圈半。圖／麥當勞官網
網傳大蛋捲冰淇淋是5圈半，而一般蛋捲冰淇淋是2圈半。圖／麥當勞官網

除此之外，凡在12/20前於歡樂送®網路訂餐輸入優惠碼「Y2022」可享六塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、冰或熱美式四選一買1送1，下午嘴饞來點麥當勞也不傷荷包。

圖／IG@amos0716授權
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麥當勞 買一送一 冰淇淋 蛋捲 OREO

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