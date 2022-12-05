50嵐送周邊！北北基限定「買奶茶送提袋、環保杯」 只送不賣、送完為止
喝50嵐送好禮啦！即日起至50嵐北北基門市購買三杯指定飲品，即可免費獲得限量飲料提袋或環保杯，統統送完為止，喝手搖還能免錢拿實用小禮，快快手刀衝一波。
50嵐推出北北基限定好康活動，凡至50嵐北北基門市購買三杯大杯「奶茶系列」或「可可芭蕾」等限定品項，即可獲得50嵐限量飲料提袋或環保杯，飲料提袋發放活動已從12/2開跑，而限量環保杯則將自12/9起開始發送，兩款實用小物都是送完為止，想要入手的朋友不要猶豫，先衝50嵐就對啦！
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