快訊

南市警界人事地震！88槍槍擊案引議 學甲分局長遭拔官

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

泰山放大絕 棄「最強金雞母」全家持股誰接？市場點名可能是它

50嵐送周邊！北北基限定「買奶茶送提袋、環保杯」 只送不賣、送完為止

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自50嵐 中區FB粉專、50嵐雙連店FB粉專
圖／取自50嵐 中區FB粉專、50嵐雙連店FB粉專

50嵐送好禮啦！即日起至50嵐北北基門市購買三杯指定飲品，即可免費獲得限量飲料提袋或環保杯，統統送完為止，喝手搖還能免錢拿實用小禮，快快手刀衝一波。

圖／取自50嵐 中區FB粉專
圖／取自50嵐 中區FB粉專

50嵐推出北北基限定好康活動，凡至50嵐北北基門市購買三杯大杯「奶茶系列」或「可可芭蕾」等限定品項，即可獲得50嵐限量飲料提袋或環保杯，飲料提袋發放活動已從12/2開跑，而限量環保杯則將自12/9起開始發送，兩款實用小物都是送完為止，想要入手的朋友不要猶豫，先衝50嵐就對啦！

圖／取自50嵐雙連店FB粉專
圖／取自50嵐雙連店FB粉專

圖／取自50嵐雙連店FB粉專
圖／取自50嵐雙連店FB粉專

圖／取自50嵐雙連店FB粉專
圖／取自50嵐雙連店FB粉專

延伸閱讀：

草莓控快收！ 20款up「草莓季手搖+點心」讓少女心噴發 大苑子抽買1送1、TEA TOP2杯減17元

全台唯一、Google五星評價「小憩睡眠咖啡館」慶耶誕　兩人同行「按一送一」到跨年

50嵐 奶茶 手搖

相關新聞

50嵐送周邊！北北基限定「買奶茶送提袋、環保杯」 只送不賣、送完為止

喝50嵐送好禮啦！即日起至50嵐北北基門市購買三杯指定飲品，即可免費獲得限量飲料提袋或環保杯，統統送完為止，喝手搖還能免錢拿實用小禮，快快手刀衝一波。 50嵐推出北北基限定好康活動，凡至50嵐北

明星也在吃的「彩虹棉花糖麥片」，好吃到喝完整罐牛奶！粉絲呼「新歌名是cereal」

值得擁有一則IG版面的麥片！近日，小編發現韓國人氣男團Highlight成員梁耀燮IG上有一張可愛的照片，更可愛的是底下的留言也讓人會心一笑，其實只是張繽紛可愛的「麥片」照片，沒想到卻讓韓國網友想這麼

「福岡人氣第一舒芙蕾」草莓季系列搶吃！還有Café del SOL「芝芝草莓牛奶冰沙」必喝

福岡人氣第一的甜點店Café del SOL因應年末草莓季的到來，推出限定草莓系列甜點，從舒芙蕾、蛋糕再到冰沙統統都有，一次擺開超適合美拍打卡又好吃。

吐司控必看！niko bakery跨界聯名「藍莓巧克力生吐司」，聖誕禮盒鹹甜滋味一次收

吐司控看過來！高級吐司專門店「niko bakery」首度跨界聯名網路女裝品牌Mercci22，獨家推出冬季限定「藍莓巧克力美肌生吐司」，巧克力吐司與手工藍莓果醬的絕配組合，更有限量切片生吐司聯名禮盒

紐約Top 7精品咖啡進駐台灣！「Ten Thousand Coffee」開幕奶油拿鐵與可頌必吃

被紐約當地媒體評為「Top7精品咖啡」、且在美國澳洲超紅的咖啡廳「Ten Thousand Coffee」確定正式進駐台灣了！

人氣聯手！ 不要對我尖叫 x 魏姐包心粉圓　打造最道地的紅豆、綠豆餡台灣味

跑遍國際，不忘台灣最道地的！ 「不要對我尖叫·日常茶間」由藝人ㄚ頭詹子晴創立，已成國際知名的手搖飲品牌，仍不忘呈現台灣擁有的道地特色美食，最新與宜蘭羅東「魏姐包心粉圓」聯手打造2款特色飲品，喚起旅人們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。