50嵐送周邊！北北基限定「買奶茶送提袋、環保杯」 只送不賣、送完為止

值得擁有一則IG版面的麥片！近日，小編發現韓國人氣男團Highlight成員梁耀燮IG上有一張可愛的照片，更可愛的是底下的留言也讓人會心一笑，其實只是張繽紛可愛的「麥片」照片，沒想到卻讓韓國網友想這麼

2022-12-05 15:30