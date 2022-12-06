寒舍艾麗「耶誕自助餐」送GODIVA巧克力禮盒1組！還有120分鐘調酒無限暢飲

年末最期待的節慶活動莫過於「耶誕節」了，知名「寒舍艾麗酒店」替地推出「幻雪耶禮」一系列餐飲活動，從La Farfalla義式餐廳半自助Buffet送GODIVA巧克力禮盒，再到The Terrace無限暢飲調酒120分鐘，還有限定Live樂團現場演出，絕對適合與親朋好友來場浪漫的耶誕晚餐！

圖／寒舍艾麗酒店提供

寒舍艾麗旗下知名的餐廳與酒吧分別有「La Farfalla義式餐廳」與「The Terrace大廳酒吧」。其中La Farfalla為了耶誕大餐推出「半自助式義國大餐」，消費者可任選一款主菜，開胃菜、沙拉、火腿起司、湯品及甜點等都可以無限爽吃，主食部分可以選擇低溫舒肥烹調的「美國精選牛小排5盎司」，佐以巴薩米克醋與紅酒慢熬的醬汁，還吃得到生食級北海道干貝、季節時蔬與馬鈴薯泥；若愛吃海鮮，可以選擇淋上用小火熬煮成蟹味奶油醬汁的「香煎石斑魚菲力」。現在自12月23日晚餐至12月25日午晚餐餐期，每人2,680元（10%服務費另計），可再以優惠價600元（10%服務費另計）享特調酒兩杯。而單筆消費滿6,000元(含)以上，還能免費獲得頂級比利時GODIVA巧克力禮盒一組，數量有限，贈完為止喔。

圖／寒舍艾麗酒店提供

禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／寒舍艾麗酒店提供

禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒

至於旗下The Terrace大廳酒吧以聖誕元素為發想設計四款聖誕創意調酒，像是「雪白聖誕」以白可可利口酒為基底，配上莓果粒與薄荷葉點綴成聖誕紅花卉。其他還有萊姆酒「聖誕樹」調酒與琴酒為基底的「聖樹野莓」等可選擇。現在因應耶誕節推出「聖誕紅趴」調酒120分鐘無限暢飲活動，消費者身穿紅色服飾，雙人打卡價1,999元+10%(原價2,480元+10%)。不僅如此，12月23日與24日的晚上用餐期間還有Live樂團現場演出，滿滿節慶氛圍感必去。

圖／寒舍艾麗酒店提供

禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／寒舍艾麗酒店提供

禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒

最後，寒舍艾麗酒店承襲寒舍集團慈善公益精神，今年與「台灣導盲犬協會」合作舉辦「點亮希望．讓愛分享」捐款活動，逾十二月份整月份期間於館內捐款百元即可獲得可愛導盲犬娃娃磁鐵一個，希望培訓更多導盲犬隻，成為視障朋友們的眼睛，守護與尊重更多可貴的生命。

圖／寒舍艾麗酒店提供

延伸閱讀：

．7-11有Dior分店？高奢版便利商店現身，網呼「不敢進、消費不起」

．來點不一樣的東京旅宿體驗！三家在地公寓式飯店與旅伴住進日劇場景