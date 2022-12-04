7-11有Dior分店？高奢版便利商店現身，網呼「不敢進、消費不起」

要不是看到招牌，誰會相信這是便利商店！這間位於中國天津的7-11擁有耀眼、高質感的外觀裝潢，不仔細看還以為是國際精品品牌Dior，也因此有不少網友表示「便利商店也太卷了」、「好像迪奧」，一整個就是奢侈品店的建築外觀啊！(註：「卷」指內部競爭太過激烈)

中國天津這間7-11外觀神似國際精品品牌Dior。圖／翻攝自微博

圖／取自unsplash.com

7-11 Dior分店？中國這間7-11近期掀起網友討論，博主在小紅書分享後，便有不少人紛紛留言「不是Dior？」、「好有派頭」、「看個7-11也心動」，也讓許多人發問「在哪？」想去探店打卡，博主則大方回應「在天津和平天匯中心」。沒想到便利商店也能如此氣派，檔次大升級，讓網友直呼「太卷了」。

不過，也有網友開玩笑說「看到這裝修就不敢進去買了，可樂起碼要(比原價)多1塊的感覺」、「變成了消費不起的地方」、「但凡拿著一碗關東煮從裡面出來，都是對它的侮辱」等逗趣留言，更有人針對閃亮門面提問「能掙回一天的電費嗎？」。但有進去過的網友表示「也就蹭了個高奢外觀，內部裝修還是7-11其他店那樣」，大家可以放心進店消費。

小紅書博主分享天津這間超氣派7-11。圖／小紅書@紫了授權

圖／小紅書@紫了授權

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