來點不一樣的東京旅宿體驗！三家在地公寓式飯店與旅伴住進日劇場景

「MIMARU SUITES」寬敞的住宿環境，讓旅人就像在自己家似的舒適自在。 圖：ⒸCOSMOS HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】耶誕、歲末跨年、春節等假期即將陸續來到，開始著手赴日旅遊計畫了嗎？推薦東京三家別具一格又雅緻的公寓式飯店，特別適合三五好友或家庭親子旅程下榻。

其中新開幕的人氣飯店品牌「MIMARU SUITES」，每間房均配置兩間獨立臥室的寬敞空間，還供旅客租借生活雜貨到房裏佈置，讓你有住進日劇的FU；而全館使用溫潤木質設計的「CONDOMINIUM HOTEL欅庵」，少見的和室空間與庭園景觀，三代同遊旅宿再恰當也不過；交通位置優越的「蒼空酒店」，有最潮的時尚日式風格，也有頂樓花園露台，有的房型更可直接和東京晴空塔對望，浪漫指數滿點。

▲旅客可在大廳樓層將飯店嚴選的餐具、藝術擺設、書籍拿回自己房間使用，生活雜貨的租借服務，豐富下榻旅客的東京住宿生活。 圖：ⒸCOSMOS HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.／來源

【人形町】MIMARU SUITES 東京日本橋 生活日雜任你取用擺飾 讓旅宿也有家的感覺

深受遊客喜愛的飯店品牌MIMARU的最新系列「MIMARU SUITES」為新型的公寓式飯店，其所有房間均配置LDK（客廳/餐廳/廚房）及兩間獨立臥室，寬敞的住宿環境，讓旅人就像在自己家生活般地舒適自在。

MIMARU SUITES 東京日本橋於今年9月29日開業。 「MIMARU SUITES」所有房間都配備微波爐、冰箱、烹飪廚具、餐具刀叉，讓旅客可以輕鬆在房內享用當地的美食餐點。另外，採取乾溼分離的設計是其衛浴設備的特色之一，旅客還能在寬敞的浴缸內盡情泡澡，舒緩旅途的疲勞。並且每個房間還配置了洗衣烘乾機，方便旅客洗滌穿過的衣物。

另外，「MIMARU SUITES」的一大特色是，在飯店大廳樓層陳設的餐具、書籍、藝術品等日常生活雜貨，住宿的旅客可以租借回自己的房間佈置、使用，讓旅宿體驗可以沈浸在自己喜歡的物件與營造的氛圍中度過，完全貼近選擇公寓式旅館的自在，真的就像在自己家的感覺。

▲使用大量木製建材所建造的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，是東京地區少見的和室公寓式飯店。 圖：ⒸCONDOMINIUM HOTEL欅庵／來源

【人形町】CONDOMINIUM HOTEL欅庵 溫潤木質設計和室空間 洋溢家庭旅遊溫馨氛圍

使用以櫸木為主的木製建材所完成的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，是東京地區較為罕見的和室公寓式飯店。目前擁有四種不同大小的房型，無論是少人數的旅行或三代同堂的家族旅遊，都非常適合入住。

套房「聚集（集い）」是該飯店中唯一一間附設日式庭園的房型，房內有兩間和室、1間洋室，以及客廳、廚房、配備浴缸的衛浴等空間。套房面積高達80平方公尺，即使是入住三世代的團體旅客，也能感到非常寬闊舒適。

以「適合孩童入住的住宿設施」而著稱的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，提供幼兒專用的房間備品（牙刷、拖鞋等）、卡通DVD、兒童繪本、幼兒餐具、幼兒棉被、幼兒馬桶椅座等，讓偕同幼兒入住的家長也可輕鬆享受東京的住宿體驗。

▲入住「家庭大套房」每日享受與東京晴空塔對望，如此夢幻般的住宿環境就像是日劇中的場景。 圖：ⒸSOLA HOTEL／來源

【押上】蒼空酒店（SOLA HOTEL）可遠眺遙望晴空塔的頂樓花園露台 倍增浪漫情懷

以「在日本的另一個家」為創建宗旨的蒼空酒店，提供海外旅客宛若居家般的舒適住宿空間。其房間裝潢為現代時尚的日式風格，部分房型還可以從房內遠眺東京晴空塔。

飯店樓頂的空中花園露台，堪稱欣賞東京晴空塔的最佳地點，可以在此以東京晴空塔為背景拍攝下絕美的旅遊紀念照，也可以在此與旅伴悠閒聊天、飲酒作樂。 蒼空酒店的交通位置十分優越，距離從成田機場與羽田機場可直達的押上站，僅需步行約4分鐘。另外，也方便前往經典的旅遊聖地「淺草」以及新興景點「TOKYO mizumachi」、「SUMIDA RIVER WALK」等地。

【INFO】

設施名稱：MIMARU SUITES 東京日本橋

地址：東京都中央区日本橋堀留町2-10-9

電話：03-6661-7821

官網：https://mimaruhotels.com/zh_CHT/hotel/suites-tokyo-nihombashi/

設施名稱：CONDOMINIUM HOTEL欅庵

地址：東京都中央区日本橋人形町2-2-7

電話：03-3666-0057

官網：https://www.keyakian.co.jp/（日文）

設施名稱：蒼空酒店（SOLA HOTEL）

地址：東京都墨田区業平5-5-6

電話：03-6658-5111

官網：https://cn.solahotel.jp/

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