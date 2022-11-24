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吃爆台式小吃！50家人氣美食進駐「台味食足」市集，聯手「千千進食中」只有1天快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Funtasty 有趣市集 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／Funtasty 有趣市集 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由知名市集「有趣市集」聯合網紅「千千進食中」，即將於11月27日限定快閃推出「台味食足」美食市集，超過50家全台人氣美食將進駐，從麵線、臭豆腐、鹽酥雞、芋圓冰與珍奶等統統都有，不僅如此，當日千千本人也會現身站台，一起支持台灣美食，快揪團準備吃爆一波了！

圖／Funtasty 有趣市集
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台灣的美食享譽國際，從珍珠奶茶、蚵仔麵線與鹽酥雞等，在國外都可以看見他們的身影。這回號稱能集結最多人氣美食的有趣市集，首度與知名Youuber網紅「千千進食中」合作推出一日限定快閃「台味食足」市集，直接把全台灣北中南各地的美食小吃，一次彙整都吃得到，不僅如此，千千本人亦將於當日現身，陪伴廣大的民眾一起享用美食。

圖／Funtasty 有趣市集
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／Funtasty 有趣市集
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圖／Funtasty 有趣市集
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11月27日的美食市集將於圓山花博花海廣場舉行，主要共分為四種主題，包含「最對台灣胃的台灣味」，有台啤、初炸小食店、週末炸雞俱樂部、明宏拔絲地瓜、郭有才麻油米糕Ｘ地茶、WAKU WAKU tea與WA-SHU和酒等；「千挑萬選」則是由千千親自萬中選一的美食推薦，像是有水哦、阿爸的芋圓、童年木瓜牛奶、巷仔口蘿蔔絲餅、同心大腸蚵仔麵線與菜良sara日式拉麵等，絕對可以暴吃一波不踩雷；其他還有「南北型格餐車鬥陣行」與「風格文創紀念品」主題市集，好吃好玩多不完，趕快把當日空下來一起與親朋好友享用美食囉。

圖／Funtasty 有趣市集
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有趣市集 X 千千進食中｜台味食足市集活動資訊

日期：2022/11/27(日)

時間：下午14:00－晚間21:00

地點：圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

圖／Funtasty 有趣市集 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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