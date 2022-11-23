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買1送1超感恩！麥當勞APP刮刮樂限時登場，開吃「BLT安格斯牛肉堡＋金黃地瓜條」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716授權
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感恩節一日限定！明日(11/24)是一年一度最能大方表達謝意的日子，麥當勞也為迎感恩節的到來，特別推出APP刮刮樂「食分感謝」活動，參與活動就有機會抽中人氣商品「黃金地瓜條買一送一」、「買凱薩辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等美味優惠。

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BLT 安格斯牛肉堡。圖／取自麥當勞官網
BLT 安格斯牛肉堡。圖／取自麥當勞官網

記得打開APP！麥當勞將於11/24推出一日限定「食分感謝」刮刮樂活動，登入麥當勞APP，點選專屬任務刮刮樂「食分感謝」，就有機會拿到在地好食優惠券，像是「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱撒辣脆鷄沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等相等於買一送一的優惠好康！

圖／取自麥當勞FB粉絲頁
圖／取自麥當勞FB粉絲頁

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

除此之外，麥當勞的「年終獎鷄大放送」也同步進行中，凡在12/20前於歡樂送®網路訂餐輸入優惠碼「Y2022」，可享6塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、冰或熱美式等四選一買1送1。

圖／取自麥當勞官網
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圖／IG@amos0716授權
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