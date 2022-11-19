13天快閃免費領！ 海底撈超寵粉「400元優惠券」領起來，坐著等吃太享受啦

出了名最寵粉、最貼心服務的餐飲業「海底撈」推出優惠啦！ 即日起至11月底，只要加入海底撈全台8家門市LINE@官方帳號，即可獲得難得一見的「400元外送優惠券」，讓你宅在家開心吃大餐！

極少見的海底撈優惠來了，即日起至11/30期間，快來免費領「海底撈」隱藏版優惠，只要加入海底撈「板橋、西門、慶城、中友、台中遠百、南紡、高雄遠百和高雄巨蛋」8家門市LINE@官方帳號，新戶首加即可免費獲得一張「海底撈外送首購400元優惠券(限定外送)」，火鍋控們一定要跟上。

圖／翻攝自海底撈外送服務官方@Line

海底撈外送限定400元優惠券，只要叫外送就可以直接折抵，會貼心幫大家準備好鍋底、火鍋料，連碗盤、鍋子、爐子和各式餐具都一口氣外送到家，坐著等吃、吃完之後48小時內專人到府回收，完全不用收拾、清洗，這絕對是歲末年終宅在家開趴聚會的大福音！

圖／擷取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan粉絲頁

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