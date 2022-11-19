芋頭控必喝好濃芋！ 萬波人氣「紫米芋芋椰奶」回歸 加碼2新品3種配料瘋狂吸

芋頭控的好口福來了！ 人氣復古手搖飲「萬波島嶼紅茶」聽見粉絲敲碗，終於讓超人氣口味「紫米芋芋椰奶」重磅回歸，同時還帶來了2款全新咀嚼系新選擇，快來試試「好濃芋 2.0」的濃郁好滋味。

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波冬季限定最新推出「芋頭系列」，把粉絲敲碗許久的「紫米芋芋椰奶」重新搬出來，這款以南洋甜點摩摩喳喳為概念設計，將南洋風味結合台式香Q口感，除了有芋頭攪拌成鬆軟的芋泥再加上鮮奶，並加入南洋甜點中必備的椰漿、紫米、小芋圓以及台灣人最愛的波霸，整杯配料裝好裝滿。

紫米芋芋椰奶。圖／萬波島嶼紅茶提供

同時萬波「好濃芋 2.0」，強勢推出2款全新飲品，必喝超澎湃「芋芋三混圓」，選用香醇芋頭鮮奶搭配波霸、珍珠、小芋圓3種配料；「芋芋仙草奶露」則是芋頭鮮奶結合萬波招牌仙草凍，通通和香濃芋頭成為絕配，必得來一杯。

《萬波》「好濃芋2.0」芋頭系列飲品，於11/19全台萬波門市開賣，而外送平台則於11/21上架販售，三款飲品皆僅販售中杯，售價75元，甜度固定，冰量固定，皆可製作溫熱飲。

芋芋三混圓。圖／萬波島嶼紅茶提供

芋芋仙草奶露。圖／萬波島嶼紅茶提供

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